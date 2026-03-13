"Найкращий телефон за 500 доларів": експерт назвав свого фаворита у 2026 році (фото)
Смартфон середнього класу Google Pixel 10a пропонує дуже пристойну продуктивність, тривалий час роботи від батареї, чудові камери та зручний дизайн з задньою панеллю врівень з камерою.
Google Pixel 10a не отримав суттєвих оновлень, порівняно з Pixel 9a, однак це все ще найкращий бюджетний смартфон, який можна купити у 2026 році, вважає експерт порталу Android Authority Джо Марінг.
Хоча Pixel 10a виглядає ідентичним Pixel 9a, він вже ж має кілька покращень, про які варто згадати. Технічний журналіст зазначив, що до Pixel 10a він багато років не тримав у руках смартфон з повністю плоскою задньою панеллю врівень з камерою. За його словами, це не лише естетично, але й зручно у повсякденному житті.
Серед інших оновлень Pixel 10a — тонший корпус, новий вибір кольорів, швидша зарядка та кілька покращень дисплея. Наприклад, яскравість виросла з 2700 ніт до 3000 ніт, скло Gorilla Glass 7i набагато міцніше, ніж старе Gorilla Glass 3. Рамки дисплея тепер симетричні та на 10% тонші.
Pixel 10a все ще працює на чипі Tensor G4 та має лише 8 ГБ, як і його попередник. У тесті Geekbench Pixel 10a показав майже ідентичний результат з Pixel 9a. Камери цих двох пристроїв також нічим не відрізняються.Важливо
Однак Марінг не вважає подібність Pixel 10a та Pixel 9a великою проблемою. За його словами, Pixel 10a розроблений не для максимальної продуктивності, а для плавної та надійної роботи в повсякденному житті. Звичайно, власникам Pixel 9a немає сенсу купувати новішу модель, однак Pixel 10a буде чудовим вибором для тих, хто шукає якісний смартфон за середньою ціною у 2026 році.
"Pixel 10a — це, безумовно, найкращий телефон за 500 доларів, яким я коли-небудь користувався", — підсумував експерт.
