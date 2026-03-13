"Найкращий телефон за 500 доларів": експерт назвав свого фаворита у 2026 році (фото)

Смартфон середнього класу Google Pixel 10a пропонує дуже пристойну продуктивність, тривалий час роботи від батареї, чудові камери та зручний дизайн з задньою панеллю врівень з камерою.

Google Pixel 10a не отримав суттєвих оновлень, порівняно з Pixel 9a, однак це все ще найкращий бюджетний смартфон, який можна купити у 2026 році, вважає експерт порталу Android Authority Джо Марінг.

Хоча Pixel 10a виглядає ідентичним Pixel 9a, він вже ж має кілька покращень, про які варто згадати. Технічний журналіст зазначив, що до Pixel 10a він багато років не тримав у руках смартфон з повністю плоскою задньою панеллю врівень з камерою. За його словами, це не лише естетично, але й зручно у повсякденному житті.

Серед інших оновлень Pixel 10a — тонший корпус, новий вибір кольорів, швидша зарядка та кілька покращень дисплея. Наприклад, яскравість виросла з 2700 ніт до 3000 ніт, скло Gorilla Glass 7i набагато міцніше, ніж старе Gorilla Glass 3. Рамки дисплея тепер симетричні та на 10% тонші.

Pixel 10a все ще працює на чипі Tensor G4 та має лише 8 ГБ, як і його попередник. У тесті Geekbench Pixel 10a показав майже ідентичний результат з Pixel 9a. Камери цих двох пристроїв також нічим не відрізняються.

Бюджетні смартфони Samsung можуть здивувати цінами: що з ними станеться у 2026 році

Однак Марінг не вважає подібність Pixel 10a та Pixel 9a великою проблемою. За його словами, Pixel 10a розроблений не для максимальної продуктивності, а для плавної та надійної роботи в повсякденному житті. Звичайно, власникам Pixel 9a немає сенсу купувати новішу модель, однак Pixel 10a буде чудовим вибором для тих, хто шукає якісний смартфон за середньою ціною у 2026 році.

"Pixel 10a — це, безумовно, найкращий телефон за 500 доларів, яким я коли-небудь користувався", — підсумував експерт.

Нагадаємо, в мережі розкрили характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A37.

Фокус також повідомляв, що компанія Nothing офіційно анонсувала смартфон Phone 4a Pro.