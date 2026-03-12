Недорогий смартфон Samsung розсекречений: в мережу злили дизайн та характеристики (фото)
Новий витік розкрив технічні параметри бюджетного смартфона Samsung Galaxy A37, а також дав уявлення про зовнішній вигляд пристрою.
Фото та характеристики Samsung Galaxy A37 були розсекречені в оголошенні продавця на венесуельському сайті Soy Techno.
На оприлюднених рендерах Galaxy A37 представлений у чотирьох кольорах: Awesome White, Awesome Charcoal, Awesome Greygreen та Awesome Lavender. Колір Awesome Navy, який раніше фігурував у чутках, на сайті не згадується.
На задній панелі Galaxy A37 можна помітити традиційний для Samsung дизайн камери з трьома вертикально розташованими об'єктивами. Повідомляється, що смартфон отримав 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельну надширококутну камеру та 5-мегапіксельний макрооб'єктив.
Модуль камери має тонку рамку, яка відповідає кольору корпусу, а світлодіодний спалах розташований поза плато-камери. Також є 12-мегапіксельна фронтальна камера. На правій бічній рамці видніється класичний Key Island з кнопками живлення та регулювання гучності.
Серед інших характеристик Galaxy A37 — процесор Samsung Exynos 1480, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті, 6,7-дюймовий дисплей FHD+ Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, товщина 7,4 мм, вага 196 г, акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт, а також захист від пилу та води за стандартом IP68.
