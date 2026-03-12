Недорогой смартфон Samsung рассекречен: в сеть слили дизайн и характеристики (фото)

Новая утечка раскрыла технические параметры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A37, а также дала представление о внешнем виде устройства.

Фото и характеристики Samsung Galaxy A37 были рассекречены в объявлении продавца на венесуэльском сайте Soy Techno.

На обнародованных рендерах Galaxy A37 представлен в четырех цветах: Awesome White, Awesome Charcoal, Awesome Greygreen и Awesome Lavender. Цвет Awesome Navy, который ранее фигурировал в слухах, на сайте не упоминается.

Дизайн Samsung Galaxy A37 Фото: Soy Techno Дизайн Samsung Galaxy A37 Фото: Soy Techno Дизайн Samsung Galaxy A37 Фото: Soy Techno Дизайн Samsung Galaxy A37 Фото: Soy Techno

На задней панели Galaxy A37 можно заметить традиционный для Samsung дизайн камеры с тремя вертикально расположенными объективами. Сообщается, что смартфон получил 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-мегапиксельный макрообъектив.

Модуль камеры имеет тонкую рамку, которая соответствует цвету корпуса, а светодиодная вспышка расположена вне плато-камеры. Также есть 12-мегапиксельная фронтальная камера. На правой боковой рамке виднеется классический Key Island с кнопками питания и регулировки громкости.

Среди других характеристик Galaxy A37 — процессор Samsung Exynos 1480, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6,7-дюймовый дисплей FHD+ Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, толщина 7,4 мм, вес 196 г, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, а также защита от пыли и воды по стандарту IP68.

