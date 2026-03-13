"Лучший телефон за 500 долларов": эксперт назвал своего фаворита в 2026 году (фото)

Смартфон среднего класса Google Pixel 10a предлагает очень приличную производительность, длительное время работы от батареи, отличные камеры и удобный дизайн с задней панелью вровень с камерой.

Google Pixel 10a не получил существенных обновлений по сравнению с Pixel 9a, однако это все еще лучший бюджетный смартфон, который можно купить в 2026 году, считает эксперт портала Android Authority Джо Маринг.

Хотя Pixel 10a выглядит идентичным Pixel 9a, он уже имеет несколько улучшений, о которых стоит упомянуть. Технический журналист отметил, что до Pixel 10a он много лет не держал в руках смартфон с полностью плоской задней панелью вровень с камерой. По его словам, это не только эстетично, но и удобно в повседневной жизни.

Среди других обновлений Pixel 10a — более тонкий корпус, новый выбор цветов, более быстрая зарядка и несколько улучшений дисплея. Например, яркость выросла с 2700 нит до 3000 нит, стекло Gorilla Glass 7i гораздо прочнее, чем старое Gorilla Glass 3. Рамки дисплея теперь симметричные и на 10% тоньше.

Pixel 10a все еще работает на чипе Tensor G4 и имеет только 8 ГБ, как и его предшественник. В тесте Geekbench Pixel 10a показал почти идентичный результат с Pixel 9a. Камеры этих двух устройств также ничем не отличаются.

Однако Маринг не считает сходство Pixel 10a и Pixel 9a большой проблемой. По его словам, Pixel 10a разработан не для максимальной производительности, а для плавной и надежной работы в повседневной жизни. Конечно, владельцам Pixel 9a нет смысла покупать более новую модель, однако Pixel 10a будет отличным выбором для тех, кто ищет качественный смартфон по средней цене в 2026 году.

"Pixel 10a — это, безусловно, лучший телефон за 500 долларов, которым я когда-либо пользовался", — подытожил эксперт.

