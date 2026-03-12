"Это самый совершенный смартфон": названа отличная альтернатива бюджетному Google Pixel (фото)

Британская компания Nothing официально анонсировала смартфон Phone 4a Pro, который привлекает внимание инновационным дизайном и отличными характеристиками для своей цены.

Поскольку стартовая цена Nothing Phone 4a Pro составляет 499 долларов, он является прямым конкурентом Google Pixel 10a. Обзор нового смартфона Nothing сделал технический журналист Нираве Гондия для портала Android Central.

По мнению эксперта, Phone 4a Pro имеет лучший дизайн среди всех существующих телефонов Nothing. Компания вернула дисплей Glyph Matrix с прошлогоднего Phone 3, однако учла и исправила все ключевые жалобы пользователей.

Ничего Телефон 4а Про Фото: Android Central

"Phone 4a Pro — это самый совершенный смартфон Nothing, выпущенный на сегодня, как по аппаратному обеспечению, так и по дизайну. Он имеет одни из лучших характеристик среди телефонов Nothing, но также демонстрирует готовность компании развивать свой дизайн, прислушиваясь к клиентам", — подчеркнул Гондия.

Phone 4a Pro имеет полностью металлический корпус unibody, который не имеет аналогов в этом ценовом сегменте. Толщина корпуса составляет всего 7,9 мм, что придает устройству элегантный вид.

Ничего Телефон 4а Про Фото: Android Central

Телефон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4, который сочетается с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Он также получил аккумулятор емкостью 5080 мАч и проводную зарядку мощностью 50 Вт.

Phone 4a Pro оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Для сравнения, Pixel 10a получил двойную камеру с 48-мегапиксельным основным и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективами.

Ожидается, что Nothing Phone 4a Pro поступит в продажу с 27 марта. Смартфон также будет доступен для предварительного заказа с 13 марта. Учитывая характеристики и начальную цену в 499 долларов, эксперт считает, что Phone 4a Pro может быть одним из лучших бюджетных телефонов, которые можно купить в 2026 году.

