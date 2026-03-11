Один из лучших смартфонов по средней цене: чем порадует Nothing Phone (4a) Pro

Компания Nothing недавно анонсировала смартфон среднего класса Phone (4a) Pro, который может похвастаться некоторыми первоклассными характеристиками.

Хотя Nothing Phone (4a) Pro в первую очередь рекламируется как устройство со 140-кратным зумом, эксперты портала PhoneArena считают, что другие аспекты этого смартфона впечатляют гораздо сильнее и являются более практичными.

"При 140-кратном увеличении вы получите качество, которое напоминает картофель. Да, эту функцию может быть интересно опробовать один-два раза, но вряд ли она будет полезной для пользователей", — объясняют в издании.

В то же время другие характеристики Phone (4a) Pro делают его одним из лучших среднебюджетных смартфонов в 2026 году. При стартовой цене в 499 долларов смартфон предлагает на 27% лучшую производительность процессора и на 30% лучшую графическую производительность, чем Nothing Phone (3a) Pro.

Phone (4a) Pro использует оперативную память LPDDR5X, как у флагманских смартфонов, и хранилище UFS 3.1. Это означает, что он должен быть быстрым и качественно выполнять большинство задач.

Аккумулятор емкостью 5080 мАч обещает приличное время автономной работы. Phone (3a) Pro мог работать около 7 часов 15 минут, поэтому от новой модели ожидают не меньшего. Быстрая зарядка мощностью 50 Вт может зарядить телефон до 60% примерно за 30 минут.

Смартфон также получил высококачественный дисплей с 6,83-дюймовой AMOLED-панелью высокого разрешения, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью, которая достигает 5000 нит в HDR-контенте.

"Это действительно впечатляющие характеристики для телефона в этом ценовом диапазоне", — отмечают эксперты.

