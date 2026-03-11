Новейший смартфон RugOne вызвал ажиотаж из-за встроенной экшн-камеры (фото)
Компания Ulefone представила инновационный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro, который отличается прочным корпусом и модульным магнитным блоком камеры.
Особенностью Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro стало то, что одну из его задних камер можно вынуть и использовать как отдельную экшн-камеру. Телефон недавно был представлен на MWC 2026
"Если вы не смогли посетить наш стенд, вот что стало причиной ажиотажа: это съемная экшн-камера размером с большой палец, которая отсоединяется и становится самостоятельным устройством, которое можно носить с собой", — отмечает RugOne в социальные сети X.
На сайте RugOne сказано, что телефон Xsnap 7 Pro служит центром управления для экшн-камеры. Он обеспечивает зарядку, а также предоставляет свой экран для просмотра контента и интерфейс для управления съемкой.
"Хотя модульная камера является главным преимуществом, Xsnap 7 Pro сам по себе является мощным фотоаппаратом. Мы объединили характеристики флагманского уровня в корпусе, созданном для того, чтобы выдерживать любые условия", — подчеркнул бренд.
Какие бренды смартфонов вы предпочитаете?
Что касается других характеристик, RugOne Xsnap 7 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также огромный аккумулятор емкостью 9000 мАч.
Ожидается, что RugOne Xsnap 7 Pro официально выйдет в середине 2026 года.
Напомним, компания 8849 выпустила смартфон Tank X со встроенным проектором и гигантским аккумулятором.
Фокус также сообщал, что Samsung интегрирует в прошлогодние смартфоны Galaxy S25 флагманскую функцию камеры.