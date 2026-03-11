Новейший смартфон RugOne вызвал ажиотаж из-за встроенной экшн-камеры (фото)

Компания Ulefone представила инновационный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro, который отличается прочным корпусом и модульным магнитным блоком камеры.

Особенностью Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro стало то, что одну из его задних камер можно вынуть и использовать как отдельную экшн-камеру. Телефон недавно был представлен на MWC 2026

"Если вы не смогли посетить наш стенд, вот что стало причиной ажиотажа: это съемная экшн-камера размером с большой палец, которая отсоединяется и становится самостоятельным устройством, которое можно носить с собой", — отмечает RugOne в социальные сети X.

Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro

На сайте RugOne сказано, что телефон Xsnap 7 Pro служит центром управления для экшн-камеры. Он обеспечивает зарядку, а также предоставляет свой экран для просмотра контента и интерфейс для управления съемкой.

Відео дня

"Хотя модульная камера является главным преимуществом, Xsnap 7 Pro сам по себе является мощным фотоаппаратом. Мы объединили характеристики флагманского уровня в корпусе, созданном для того, чтобы выдерживать любые условия", — подчеркнул бренд.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Что касается других характеристик, RugOne Xsnap 7 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также огромный аккумулятор емкостью 9000 мАч.

Ожидается, что RugOne Xsnap 7 Pro официально выйдет в середине 2026 года.

Напомним, компания 8849 выпустила смартфон Tank X со встроенным проектором и гигантским аккумулятором.

Фокус также сообщал, что Samsung интегрирует в прошлогодние смартфоны Galaxy S25 флагманскую функцию камеры.