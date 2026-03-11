Підтримайте нас RU
Новітній смартфон RugOne викликав ажіотаж через вбудовану екшн-камеру (фото)

RugOne Xsnap 7 Pro | Фото: Ulefone

Компанія Ulefone представила інноваційний смартфон RugOne Xsnap 7 Pro, який вирізняється міцним корпусом та модульним магнітним блоком камери.

Особливістю Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro стало те, що одну з його задніх камер можна вийняти та використовувати як окрему екшн-камеру. Телефон нещодавно був представлений на MWC 2026

"Якщо ви не змогли відвідати наш стенд, ось що стало причиною ажіотажу: це знімна екшн-камера розміром з великий палець, яка від'єднується і стає самостійним пристроєм, який можна носити з собою", — зазначає RugOne в соціальні мережі X.

На сайті RugOne сказано, що телефон Xsnap 7 Pro слугує центром управління для екшн-камери. Він забезпечує зарядку, а також надає свій екран для перегляду контенту та інтерфейс для управління зйомкою.

"Хоча модульна камера є головною перевагою, Xsnap 7 Pro сам по собі є потужним фотоапаратом. Ми поєднали характеристики флагманського рівня в корпусі, створеному для того, щоб витримувати будь-які умови", — наголосив бренд.

Що стосується інших характеристик, RugOne Xsnap 7 Pro отримав 6,67-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц, а також величезний акумулятор ємністю 9000 мАг.

Очікується, що RugOne Xsnap 7 Pro офіційно вийде в середині 2026 року.

Нагадаємо, компанія 8849 випустила смартфон Tank X з вбудованим проєктором та гігантським акумулятором.

Фокус також повідомляв, що Samsung інтегрує у торішні смартфони Galaxy S25 флагманську функцію камери.