Новітній смартфон RugOne викликав ажіотаж через вбудовану екшн-камеру (фото)
Компанія Ulefone представила інноваційний смартфон RugOne Xsnap 7 Pro, який вирізняється міцним корпусом та модульним магнітним блоком камери.
Особливістю Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro стало те, що одну з його задніх камер можна вийняти та використовувати як окрему екшн-камеру. Телефон нещодавно був представлений на MWC 2026
"Якщо ви не змогли відвідати наш стенд, ось що стало причиною ажіотажу: це знімна екшн-камера розміром з великий палець, яка від'єднується і стає самостійним пристроєм, який можна носити з собою", — зазначає RugOne в соціальні мережі X.
На сайті RugOne сказано, що телефон Xsnap 7 Pro слугує центром управління для екшн-камери. Він забезпечує зарядку, а також надає свій екран для перегляду контенту та інтерфейс для управління зйомкою.
"Хоча модульна камера є головною перевагою, Xsnap 7 Pro сам по собі є потужним фотоапаратом. Ми поєднали характеристики флагманського рівня в корпусі, створеному для того, щоб витримувати будь-які умови", — наголосив бренд.
Що стосується інших характеристик, RugOne Xsnap 7 Pro отримав 6,67-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц, а також величезний акумулятор ємністю 9000 мАг.
Очікується, що RugOne Xsnap 7 Pro офіційно вийде в середині 2026 року.
