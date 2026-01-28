Можна не заряджати тижнями: вийшов смартфон з батареєю на 17 600 мАг та проектором (фото)

Компанія 8849 (суббренд китайського виробника телефонів Unihertz) випустила смартфон Tank X, оснащений гігантським акумулятором, якого може вистачити на кілька тижнів.

Окрім місткого акумулятора, смартфон Tank X отримав кемпінговий ліхтарик на 1200 люменів та проектор. Деталі розкрив портал New Atlas.

Велика батарея — це одна з основних переваг Tank X. Ємності 17 600 мАг має бути достатньо, щоб забезпечити кілька тижнів роботи в режимі очікування та близько 25 годин безперервного відтворення відео.

Tank X Фото: 8849

Акумулятор підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт, повністю заряджаючись за пару годин. Він також має опцію зворотної зарядки потужністю 10 Вт, що дозволяє використовувати телефон як повербанк у критичних ситуаціях.

Ще одною особливістю Tank X став вбудований проектор з роздільною здатністю 1080p. Хоча цей проектор не зрівняється з більшістю автономних моделей, він дозволяє переглядати фільми та фото на відстані від 48 до 300 см.

Tank X отримав вбудований проектор Фото: 8849

На задній панелі Tank X розташована 50-мегапіксельна основна камера, а також 65-мегапіксельна камера нічного бачення з чотирма інфрачервоними світлодіодами та 8-мегапіксельним телеоб'єктивом із 3-кратним збільшенням.

Окрім того, смартфон отримав ліхтарик із яскравістю 1200 люменів. Це більш ніж достатньо для орієнтування в кемпінгах після настання темряви. Для екстрених ситуацій також доступне RGB-підсвічування.

Tank X працює X на базі Android 15, підтримує дві nano-SIM-картки або одну SIM-картку разом із картою пам'яті microSD для розширення пам'яті та має клас захисту від води IP68. Смартфон надійде у продаж на початку лютого. Ціна не розкривається, однак експерти очікують вартість близько 650 доларів, орієнтуючись на Tank 4 Pro.

Ліхтарик Tank X Фото: 8849

Нагадаємо, раніше Unihertz випустила смартфон Tank 2 з акумулятором ємністю 15 500 мАг.

Фокус також повідомляв, що Unihertz Tank 3 Pro отримав гігантський акумулятор на 23 800 мАг.