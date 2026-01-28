Можно не заряжать неделями: вышел смартфон с батареей на 17 600 мАч и проектором (фото)

Компания 8849 (суббренд китайского производителя телефонов Unihertz) выпустила смартфон Tank X, оснащенный гигантским аккумулятором, которого может хватить на несколько недель.

Кроме емкого аккумулятора, смартфон Tank X получил кемпинговый фонарик на 1200 люменов и проектор. Детали раскрыл портал New Atlas.

Большая батарея — это одно из основных преимуществ Tank X. Емкости 17 600 мАч должно быть достаточно, чтобы обеспечить несколько недель работы в режиме ожидания и около 25 часов непрерывного воспроизведения видео.

Танк Х Фото: 8849

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, полностью заряжаясь за пару часов. Он также имеет опцию обратной зарядки мощностью 10 Вт, что позволяет использовать телефон как повербанк в критических ситуациях.

Еще одной особенностью Tank X стал встроенный проектор с разрешением 1080p. Хотя этот проектор не сравнится с большинством автономных моделей, он позволяет просматривать фильмы и фото на расстоянии от 48 до 300 см.

Відео дня

Tank X получил встроенный проектор Фото: 8849

На задней панели Tank X расположена 50-мегапиксельная основная камера, а также 65-мегапиксельная камера ночного видения с четырьмя инфракрасными светодиодами и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным увеличением.

Важно

Повербанки можно будет выбросить: эксперт оценил аккумуляторы, созданные по новой технологии (фото)

Кроме того, смартфон получил фонарик с яркостью 1200 люменов. Это более чем достаточно для ориентирования в кемпингах после наступления темноты. Для экстренных ситуаций также доступна RGB-подсветка.

Tank X работает на базе Android 15, поддерживает две nano-SIM-карты или одну SIM-карту вместе с картой памяти microSD для расширения памяти и имеет класс защиты от воды IP68. Смартфон поступит в продажу в начале февраля. Цена не раскрывается, однако эксперты ожидают стоимость около 650 долларов, ориентируясь на Tank 4 Pro.

Фонарик Tank X Фото: 8849

Напомним, ранее Unihertz выпустила смартфон Tank 2 с аккумулятором емкостью 15 500 мАч.

Фокус также сообщал, что Unihertz Tank 3 Pro получил гигантский аккумулятор на 23 800 мАч.