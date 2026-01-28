Можно не заряжать неделями: вышел смартфон с батареей на 17 600 мАч и проектором (фото)
Компания 8849 (суббренд китайского производителя телефонов Unihertz) выпустила смартфон Tank X, оснащенный гигантским аккумулятором, которого может хватить на несколько недель.
Кроме емкого аккумулятора, смартфон Tank X получил кемпинговый фонарик на 1200 люменов и проектор. Детали раскрыл портал New Atlas.
Большая батарея — это одно из основных преимуществ Tank X. Емкости 17 600 мАч должно быть достаточно, чтобы обеспечить несколько недель работы в режиме ожидания и около 25 часов непрерывного воспроизведения видео.
Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, полностью заряжаясь за пару часов. Он также имеет опцию обратной зарядки мощностью 10 Вт, что позволяет использовать телефон как повербанк в критических ситуациях.
Еще одной особенностью Tank X стал встроенный проектор с разрешением 1080p. Хотя этот проектор не сравнится с большинством автономных моделей, он позволяет просматривать фильмы и фото на расстоянии от 48 до 300 см.
На задней панели Tank X расположена 50-мегапиксельная основная камера, а также 65-мегапиксельная камера ночного видения с четырьмя инфракрасными светодиодами и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным увеличением.
Кроме того, смартфон получил фонарик с яркостью 1200 люменов. Это более чем достаточно для ориентирования в кемпингах после наступления темноты. Для экстренных ситуаций также доступна RGB-подсветка.
Tank X работает на базе Android 15, поддерживает две nano-SIM-карты или одну SIM-карту вместе с картой памяти microSD для расширения памяти и имеет класс защиты от воды IP68. Смартфон поступит в продажу в начале февраля. Цена не раскрывается, однако эксперты ожидают стоимость около 650 долларов, ориентируясь на Tank 4 Pro.
Напомним, ранее Unihertz выпустила смартфон Tank 2 с аккумулятором емкостью 15 500 мАч.
Фокус также сообщал, что Unihertz Tank 3 Pro получил гигантский аккумулятор на 23 800 мАч.