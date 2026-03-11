Один з найкращих смартфонів за середньою ціною: чим порадує Nothing Phone (4a) Pro
Компанія Nothing нещодавно анонсувала смартфон середнього класу Phone (4a) Pro, який може похвалитися деякими першокласними характеристиками.
Хоча Nothing Phone (4a) Pro в першу чергу рекламується як пристрій зі 140-кратним зумом, експерти порталу PhoneArena вважають, що інші аспекти цього смартфона вражають набагато сильніше та є більш практичними.
"При 140-кратному збільшенні ви отримаєте якість, яка нагадує картоплю. Так, цю функцію може бути цікаво випробувати один-два рази, але навряд чи вона буде корисною для користувачів", — пояснюють у виданні.
Водночас інші характеристики Phone (4a) Pro роблять його одним з найкращим середньобюджетних смартфонів у 2026 році. При стартовій ціні в 499 доларів смартфон пропонує на 27% кращу продуктивність процесора та на 30% кращу графічну продуктивність, ніж Nothing Phone (3a) Pro.
Phone (4a) Pro використовує оперативну пам'ять LPDDR5X, як у флагманських смартфонів, та сховище UFS 3.1. Це означає, що він має бути швидким та якісно виконувати більшість завдань.Важливо
Акумулятор ємністю 5080 мАг обіцяє пристойний час автономної роботи. Phone (3a) Pro міг працювати близько 7 годин 15 хвилин, тож від нової моделі очікують не меншого. Швидка зарядка потужністю 50 Вт може зарядити телефон до 60% приблизно за 30 хвилин.
Смартфон також отримав високоякісний дисплей із 6,83-дюймовою AMOLED-панеллю високої роздільної здатності, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю, яка досягає 5000 ніт у HDR-контенті.
"Це справді вражаючі характеристики для телефону в цьому ціновому діапазоні", — наголошують експерти.
