Тонкий смартфон з величезним акумулятором: розкрито деталі про Redmi K90 Ultra

Майбутній флагманський смартфон Redmi K90 Ultra може мати батарею ємністю понад 8000 мАг та дисплей з частотою оновлення до 165 Гц.

Ймовірні ключові характеристики Redmi K90 Ultra розкрив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, Redmi K90 Ultra буде працювати на базі флагманського восьмиядерного чипсета MediaTek Dimensity 9500, виготовленого за 3-нм технологічним процесом.

Очікується, що наступний флагман Redmi зможе похвалитися величезним акумулятором ємністю більш як 8000 мАг. У публікації також сказано, що K90 Ultra отримає дисплей з роздільною здатністю 1,5K LTPS та частотою оновлення до 165 Гц.

Згідно з витоком інформації, смартфон буде оснащений "відносно великим" вібраційним двигуном, спеціальним подвійним динаміком, ультразвуковим сканером відбитків пальців. Окрім того, пристрій матиме клас захисту від пилу та води IP68.

Нагадаємо, раніше інсайдер стверджував, що попри тонкий корпус Redmi K90 Ultra може отримати великий акумулятор на 10 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що камера майбутнього смартфона OnePlus 16 отримає суттєве оновлення, порівняно з попереднім OnePlus 15.