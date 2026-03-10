Новий смартфон з хорошою камерою: експерти назвали модель, що порадує якістю фото

Нещодавній витік інформації свідчить про те, що камера майбутнього смартфона OnePlus 16 отримає суттєве оновлення.

OnePlus 16 може мати 200-мегапіксельну основну задню камеру, яка стане значним покращенням порівняно з 50-мегапіксельною основною камерою OnePlus 15. Про це пише інсайдер Smart Pikachu у своєму блозі на Weibo.

Повідомляється, що перископний сенсор залишиться 50-мегапіксельним, як і в OnePlus 15, але бренд може використовувати новий перископічний об'єктив LUMO для покращення автофокусування. За словами інформатора, ця система камери зараз тестується.

Важливо

Як пояснює PhoneArena, LUMO — це технологія обробки зображень, розроблена компанією Oppo. Ця спеціалізована платформа обробки зображень балансує світло та природніше передає кольори та глибину, створюючи більш реалістичні зображення. Завдяки такому підходу фотографії менше стаждатимуть від надмірної обробки, що було проблемою для OnePlus 13.

"Хоча перше в історії впровадження 200-мегапіксельного сенсора у флагман OnePlus, безсумнівно, викликає інтерес, найцікавішим у цій інформації є те, що OnePlus 16 може бути оснащений технологією обробки зображень LUMO", — наголосили експерти видання.

