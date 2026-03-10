Новый смартфон с хорошей камерой: эксперты назвали модель, которая порадует качеством фото

Недавняя утечка информации свидетельствует о том, что камера будущего смартфона OnePlus 16 получит существенное обновление.

OnePlus 16 может иметь 200-мегапиксельную основную заднюю камеру, которая станет значительным улучшением по сравнению с 50-мегапиксельной основной камерой OnePlus 15. Об этом пишет инсайдер Smart Pikachu в своем блоге на Weibo.

Сообщается, что перископический сенсор останется 50-мегапиксельным, как и в OnePlus 15, но бренд может использовать новый перископический объектив LUMO для улучшения автофокусировки. По словам информатора, эта система камеры сейчас тестируется.

Важно

Недорогие смартфоны с лучшими камерами: топ-3 модели по результатам тестирования (фото)

Как объясняет PhoneArena, LUMO — это технология обработки изображений, разработанная компанией Oppo. Эта специализированная платформа обработки изображений балансирует свет и естественно передает цвета и глубину, создавая более реалистичные изображения. Благодаря такому подходу фотографии меньше будут страдать от чрезмерной обработки, что было проблемой для OnePlus 13.

Відео дня

"Хотя первое в истории внедрение 200-мегапиксельного сенсора во флагман OnePlus, несомненно, вызывает интерес, самым интересным в этой информации является то, что OnePlus 16 может быть оснащен технологией обработки изображений LUMO", — отметили эксперты издания.

Напомним, Xiaomi 17 Ultra может похвастаться первоклассной основной камерой, но его встроенный интерфейс HyperOS является несколько недоработанным.

Фокус также сообщал, что эксперты лаборатории DXOMARK назвали Tecno Camon 50 Ultra 5G лучшим смартфоном среднего класса для фото.