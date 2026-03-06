Назван смартфон с лучшими камерами в среднем классе: какая модель удивила экспертов (фото)

Эксперты лаборатории DXOMARK назвали Tecno Camon 50 Ultra 5G лучшим аппаратом для съемки в ценовой категории до 600 долларов.

Гаджет получил высокие оценки за точность цветопередачи, быстрый автофокус и качество портретных снимков. Телефон прошел комплексное тестирование, в ходе которого оценивалась работа камер в реальных условиях. Итоговый результат устройства составил 146 баллов. За фотосъемку смартфон получил 154 балла, а за видео — 132 балла. На данный момент это самый высокий показатель среди аппаратов среднего класса, пишет Gizmochina.

Оснащение камер

Смартфон оборудован тройной тыльной камерой. Главный сенсор имеет разрешение 50 мегапикселей с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Дополнительно установлен сверхширокоугольный 8-мегапиксельный объектив с углом обзора 112 градусов и 50-мегапиксельный телефото с трехкратным оптическим зумом.

По данным тестировщиков, основная камера обеспечивает стабильную экспозицию и естественные цвета при различных сценариях освещения. Модуль точно передает оттенки кожи, сохраняет высокую детализацию снимков и эффективно контролирует уровень цифрового шума как при дневном свете, так и в помещениях.

Сравнение снимков Tecno Camon 50 Ultra и iPhone 17 Pro Фото: Facebook

Качество съемки и портретный режим

Специалисты отметили высокую скорость и точность системы автофокусировки. Камера уверенно захватывает как неподвижные, так и движущиеся объекты. При съемке групповых фото алгоритмы искусственного интеллекта дополнительно улучшают детализацию лиц, сохраняя их четкими по всему кадру.

В условиях слабого освещения смартфон также демонстрирует хорошие результаты, сохраняя детали и минимизируя шумы. Лица людей на снимках получаются яркими, хотя иногда могут казаться слегка пересвеченными на фоне остальной композиции. В режиме портрета Camon 50 Ultra корректно отделяет объект от фона и передает естественные цвета кожи, хотя иногда алгоритмы допускают небольшие ошибки при размытии краев.

Телеобъектив также показал стабильно высокое качество фото и видео, сохраняя хорошую детализацию при приближении. Однако ультраширокоугольная камера получила более низкие оценки из-за сниженной резкости и заметного уровня шума. Во время записи видео эксперты зафиксировали стабильную работу автофокуса и высокую детализацию, хотя иногда наблюдались скачки экспозиции.

