Смартфон с батареей 6210 мАч удивил ценой и встроенным кулером: что это за новинка (фото)

На выставке MWC в Барселоне бренд Nubia показал игровые смартфоны серии Neo 5. Модель Neo 5 GT впервые в среднем классе предложит встроенный вентилятор для охлаждения.

Обычно активное охлаждение можно встретить только в дорогих геймерских флагманах. Nubia же сделала эту технологию доступнее. В сочетании с огромной испарительной камерой (29 508 мм²) кулер обеспечит стабильную работу в играх, пишет GSMArena.

Nubia Neo 5 GT оснащен чипсетом среднего уровня MediaTek Dimensity 7400. Сенсорные триггеры на торцах (отклик 550 Гц) пригодятся для удобного управления. Частота опроса сенсора у дисплея составляет 3049 Гц, что обеспечивает мгновенную реакцию на касания. 6,8-дюймовая AMOLED-дпанель с разрешением 1.5K поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Пиковая яркость достигает 4500 нит.

Особенности смартфона Nubia Neo 5 GT Фото: Nubia

Используется быстрая оперативная память LPDDR Max (скорость чтения до 6400 Мбит/с), а стабильное интернет-соединение во время игр обеспечивают 360-градусные антенны.

Питает систему емкая двухъячеечная батарея на 6210 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и функцию обходной зарядки, которая позволяет питать смартфон напрямую от сети во время игры, не нагревая и не изнашивая АКБ.

Несмотря на игровой фокус, аппарат получил достойную тройную основную камеру на 50 Мп и фронтальную на 16 Мп. За звук отвечают стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra. Корпус имеет базовую защиту от брызг IP64 и украшен RGB-подсветкой, которая настраивается через приложение AI Game Space 5.0.

Nubia Neo 5 GT будет продаваться на глобальном рынке по цене от €399.

Вместе с версией GT компания анонсировала базовую модель Neo 5 по цене от €299 и более продвинутую Neo 5 Max, о которой известно лишь то, что она получит крупный 7,5-дюймовый экран.

