Смартфон c прикуривателем и аккумулятором 20 000 мАч: новинка из Китая удивила эксперта (видео)

На выставке MWC 2026 компания Oukitel представила защищенный смартфон WP63 c емкой батареей и уникальной функцией зажигалки.

Журналист издания Android Authority протестировал новинку, назвав ее "лучшим телефоном на случай апокалипсиса". Резюмируем впечатления обозревателя.

На задней панели массивного корпуса скрыт электрический нагревательный элемент, похожий на автомобильный прикуриватель. Он активируется программной кнопкой через специальное приложение. По задумке создателей, эта опция предназначена не столько для сигарет, сколько для разведения костра в походных условиях, когда нет спичек или зажигалки. Смартфон позиционируется для активного отдыха.

Oukitel WP63 Фото: androidauthority.com

В наличии также встроенный кемпинговый фонарь, который светит в разы ярче стандартной вспышки смартфона. Другая особенность — аккумулятор емкостью 20 000 мАч. Это в 4 раза больше, чем у обычных смартфонов. Функция повербанка присутствует, а для комфортной зарядки других устройств на ходу предусмотрен несъемный кабель USB-C.

Закономерно, Oukitel WP63 получился весьма габаритным. Корпус с усиленными углами и бамперами защищен по стандартам IP69 и MIL-STD-810H. Производитель утверждает, что аппарат может пережить падение с 30-метровой высоты.

Технические характеристики, впрочем, впечатляют меньше. Смартфон получил процессор начального уровня Unisoc T8200 и 6,7-дюймовый экран с разрешением 720p и поддержкой 120 Гц. Также в этой модели нет спутниковой связи — ее Oukitel оставила для более премиальной модели WP61. В качестве ОС предустановлена Android 16. Цена пока не обнародована.

