Смартфон із прикурювачем і акумулятором 20 000 мАг: новинка з Китаю здивувала експерта (відео)

На виставці MWC 2026 компанія Oukitel представила захищений смартфон WP63 c ємною батареєю і унікальною функцією запальнички.

Журналіст видання Android Authority протестував новинку, назвавши її "найкращим телефоном на випадок апокаліпсису". Резюмуємо враження оглядача.

На задній панелі масивного корпусу прихований електричний нагрівальний елемент, схожий на автомобільний прикурювач. Він активується програмною кнопкою через спеціальний додаток. За задумом творців, ця опція призначена не стільки для сигарет, скільки для розведення багаття в похідних умовах, коли немає сірників або запальнички. Смартфон позиціонується для активного відпочинку.

Oukitel WP63 Фото: androidauthority.com

У наявності також вбудований кемпінговий ліхтар, який світить у рази яскравіше стандартного спалаху смартфона. Інша особливість — акумулятор ємністю 20 000 мАг. Це в 4 рази більше, ніж у звичайних смартфонів. Функція повербанка присутня, а для комфортного заряджання інших пристроїв на ходу передбачений незнімний кабель USB-C.

Закономірно, Oukitel WP63 вийшов вельми габаритним. Корпус з посиленими кутами і бамперами захищений за стандартами IP69 і MIL-STD-810H. Виробник стверджує, що апарат може пережити падіння з 30-метрової висоти.

Смартфон Oukitel WP63 з функцією розведення вогню показали в дії

Технічні характеристики, втім, вражають менше. Смартфон отримав процесор початкового рівня Unisoc T8200 і 6,7-дюймовий екран з роздільною здатністю 720p і підтримкою 120 Гц. Також у цій моделі немає супутникового зв'язку — його Oukitel залишила для більш преміальної моделі WP61. Як ОС встановлено Android 16. Ціна поки що не оприлюднена.

