Названо смартфон із найкращими камерами в середньому класі: яка модель здивувала експертів (фото)

Експерти лабораторії DXOMARK назвали Tecno Camon 50 Ultra 5G найкращим апаратом для зйомки в ціновій категорії до 600 доларів.

Гаджет отримав високі оцінки за точність передачі кольору, швидкий автофокус і якість портретних знімків. Телефон пройшов комплексне тестування, під час якого оцінювалася робота камер у реальних умовах. Підсумковий результат пристрою склав 146 балів. За фотозйомку смартфон отримав 154 бали, а за відео — 132 бали. На даний момент це найвищий показник серед апаратів середнього класу, пише Gizmochina.

Оснащення камер

Смартфон обладнаний потрійною тильною камерою. Головний сенсор має роздільну здатність 50 мегапікселів з апертурою f/1.8 і оптичною стабілізацією зображення. Додатково встановлено надширококутний 8-мегапіксельний об'єктив з кутом огляду 112 градусів і 50-мегапіксельний телефото з триразовим оптичним зумом.

За даними тестувальників, основна камера забезпечує стабільну експозицію і природні кольори при різних сценаріях освітлення. Модуль точно передає відтінки шкіри, зберігає високу деталізацію знімків і ефективно контролює рівень цифрового шуму як при денному світлі, так і в приміщеннях.

Порівняння знімків Tecno Camon 50 Ultra і iPhone 17 Pro Фото: Facebook

Якість зйомки та портретний режим

Фахівці відзначили високу швидкість і точність системи автофокусування. Камера впевнено захоплює як нерухомі, так і рухомі об'єкти. При зйомці групових фото алгоритми штучного інтелекту додатково покращують деталізацію облич, зберігаючи їх чіткими по всьому кадру.

В умовах слабкого освітлення смартфон також демонструє хороші результати, зберігаючи деталі та мінімізуючи шуми. Обличчя людей на знімках виходять яскравими, хоча іноді можуть здаватися злегка пересвіченими на тлі решти композиції. У режимі портрета Camon 50 Ultra коректно відокремлює об'єкт від фону і передає природні кольори шкіри, хоча іноді алгоритми допускають невеликі помилки при розмитті країв.

Телеоб'єктив також показав стабільно високу якість фото і відео, зберігаючи хорошу деталізацію при наближенні. Однак ультраширококутна камера отримала нижчі оцінки через знижену різкість і помітний рівень шуму. Під час запису відео експерти зафіксували стабільну роботу автофокусу і високу деталізацію, хоча іноді спостерігалися стрибки експозиції.

