Тонкий смартфон с огромным аккумулятором: раскрыты детали о Redmi K90 Ultra

Будущий флагманский смартфон Redmi K90 Ultra может иметь батарею емкостью более 8000 мАч и дисплей с частотой обновления до 165 Гц.

Вероятные ключевые характеристики Redmi K90 Ultra раскрыл авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным информатора, Redmi K90 Ultra будет работать на базе флагманского восьмиядерного чипсета MediaTek Dimensity 9500, изготовленного по 3-нм технологическому процессу.

Ожидается, что следующий флагман Redmi сможет похвастаться огромным аккумулятором емкостью более 8000 мАч. В публикации также сказано, что K90 Ultra получит дисплей с разрешением 1,5K LTPS и частотой обновления до 165 Гц.

Согласно утечке информации, смартфон будет оснащен "относительно большим" вибрационным двигателем, специальным двойным динамиком, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Кроме того, устройство будет иметь класс защиты от пыли и воды IP68.

Напомним, ранее инсайдер утверждал, что несмотря на тонкий корпус Redmi K90 Ultra может получить большой аккумулятор на 10 000 мАч.

