"Це найдосконаліший смартфон": названо чудову альтернативу бюджетному Google Pixel (фото)

Британська компанія Nothing офіційно анонсувала смартфон Phone 4a Pro, який привертає увагу інноваційним дизайном та відмінними характеристиками для своєї ціни.

Оскільки стартова ціна Nothing Phone 4a Pro становить 499 доларів, він є прямим конкурентом Google Pixel 10a. Огляд нового смартфона Nothing зробив технічний журналіст Ніраве Гондія для порталу Android Central.

На думку експерта, Phone 4a Pro має найкращий дизайн серед всіх існуючих телефонів Nothing. Компанія повернула дисплей Glyph Matrix з минулорічного Phone 3, однак врахувала та виправила всі ключові скарги користувачів.

Nothing Phone 4a Pro Фото: Android Central

"Phone 4a Pro — це найдосконаліший смартфон Nothing, випущений на сьогодні, як за апаратним забезпеченням, так і за дизайном. Він має одні з найкращих характеристик серед телефонів Nothing, але також демонструє готовність компанії розвивати свій дизайн, прислухаючись до клієнтів", — наголосив Гондія.

Phone 4a Pro має повністю металевий корпус unibody, який не має аналогів у цьому ціновому сегменті. Товщина корпусу становить сього 7,9 мм, що надає пристрою елегантного вигляду.

Nothing Phone 4a Pro Фото: Android Central

Телефон працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 4, який поєднується з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Він також отримав акумулятор ємністю 5080 мАг та дротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Phone 4a Pro оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, 8-мегапіксельною надширококутною камерою та 50-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом. Для порівняння, Pixel 10a отримав подвійну камеру з 48-мегапіксельним основним та 13-мегапіксельним надширококутним об’єктивами.

Очікується, що Nothing Phone 4a Pro надійде у продаж з 27 березня. Смартфон також буде доступний для попереднього замовлення з 13 березня. З огляду на характеристики та початкову ціну в 499 доларів, експерт вважає, що Phone 4a Pro може бути одним з найкращих бюджетних телефонів, які можна купити у 2026 році.

