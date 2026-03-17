Найкращі бюджетні телефони Android: топ 5 моделей за результатами тестування (фото)

Деякі недорогі смартфони пропонують чудове програмне забезпечення, пристойні камери, місткі акумулятори та навіть деякі флагманські функції.

Технічні експерти Tech Advisor випробували низку бюджетних смартфонів Android, визначивши найкращі моделі у 2026 році.

Nothing CMF Phone 2 Pro

Nothing CMF Phone 2 Pro Фото: CMF

Nothing CMF Phone 2 Pro отримав звання найкращого бюджетного смартфона загалом. В Україні він коштує від 11 445 до 15 067 гривень.

Цей смартфон Nothing пропонує нестандартний дизайн з модульними аксесуарами, що кріпляться болтами, зручне програмне забезпечення, покращені камери, три роки оновлень ОС Android та шість років патчів безпеки.

Плюси Nothing CMF Phone 2 Pro:

непогані камери:

яскравий дисплей;

підтримка NFC.

Мінуси Nothing CMF Phone 2 Pro:

ступінь захисту лише IP54;

відносно нетривала підтримка ПЗ.

Відео дня

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G Фото: Samsung

Найкращим бюджетним смартфоном Samsung за версією видання став Galaxy A17 5G. Ціна цього пристрою в Україні коливається в межах від 7 425 до 8 469 гривень.

Цей недорогий телефон може похвалитися досить витонченим інтерфейсом та тривалим часом підтримки. Samsung обіцяє цілих шість років оновлень з моменту запуску, що робить цей смартфон напрочуд довговічним.

Плюси Samsung Galaxy A17 5G:

дизайн;

тривала підтримка ПЗ;

великий, яскравий екран;

плавний інтерфейс.

Мінуси Samsung Galaxy A17 5G;

майже ідентичний своєму попереднику;

нечіткі вторинні камери.

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord CE 5 Фото: OnePlus

OnePlus Nord CE 5 наразі є найкращим недорогим смартфоном для шанувальників функцій штучного інтелекту (ШІ). Залежно від продавця та конфігурації пам’яті його ціна становить від 12 236 до 18 085 гривень.

Як зазначають у виданні, цей бюджетний телефон виглядає як більш преміальний пристрій та може похвалитися захистом від пилу та води за стандартом IP65. Однак основною його перевагою є чудова продуктивність, забезпечена чипом MediaTek Dimensity 8350 Apex від Snapdragon.

Плюси OnePlus Nord CE 5:

дизайн та якість збірки;

функціонал;

швидка зарядка.

Мінуси OnePlus Nord CE 5:

динамік;

тактильна чутливість;

якість фото при слабкому освітленні.

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion Фото: Phone Arena

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion отримав від експертів відзнаку за найкращий дизайн у бюджетному сегменті. Його ціна в Україні становить від 11 190 до 13 999 гривень.

Окрім преміального корпусу з веганською шкіряною підкладкою, Edge 60 Fusion пропонує стійкість до води та пилу за стандартами IP68 та IP69, та якісний 6,67-дюймовий вигнутий дисплей.

Плюси Motorola Edge 60 Fusion:

дизайн;

якість дисплея;

добре захищений корпус;

хороша продуктивність основної камери.

Мінуси Motorola Edge 60 Fusion:

вигнутий дисплей не дуже підходить для геймерів;

деякі проблеми з продуктивністю;

лише 3 роки оновлень ПЗ.

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G пропонує найкращі камери серед протестованих бюджетних смартфонів. Ціна цього пристрою в Україні коливається в межах 8 400 – 9 900 гривень.

За ці гроші Galaxy A25 5G пропонує покращену 8-мегапіксельну надширококутну камеру та стереодинаміки. Смартфон також отримав дисплей з частотою оновлення 120 Гц та чипсет Samsung Exynos 1280.

Плюси Samsung Galaxy A25 5G:

чудовий екран;

тривала підтримка ПЗ;

тривалий час роботи від батареї;

пристойна продуктивність камери.

Мінуси Samsung Galaxy A25 5G:

недостатньо захищений корпус;

суперечливий дизайн задньої панелі.

