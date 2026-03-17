Найкращі бюджетні телефони Android: топ 5 моделей за результатами тестування (фото)

Найкращі бюджетні телефони Android
Бюджетні смартфони | Фото: techadvisor.com

Деякі недорогі смартфони пропонують чудове програмне забезпечення, пристойні камери, місткі акумулятори та навіть деякі флагманські функції.

Технічні експерти Tech Advisor випробували низку бюджетних смартфонів Android, визначивши найкращі моделі у 2026 році.

Nothing CMF Phone 2 Pro

Смартфон Nothing CMF Phone 2 Pro
Nothing CMF Phone 2 Pro
Фото: CMF

Nothing CMF Phone 2 Pro отримав звання найкращого бюджетного смартфона загалом. В Україні він коштує від 11 445 до 15 067 гривень.

Цей смартфон Nothing пропонує нестандартний дизайн з модульними аксесуарами, що кріпляться болтами, зручне програмне забезпечення, покращені камери, три роки оновлень ОС Android та шість років патчів безпеки.

Плюси Nothing CMF Phone 2 Pro:

  • непогані камери:
  • яскравий дисплей;
  • підтримка NFC.

Мінуси Nothing CMF Phone 2 Pro:

  • ступінь захисту лише IP54;
  • відносно нетривала підтримка ПЗ.
Samsung Galaxy A17 5G

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G
Фото: Samsung

Найкращим бюджетним смартфоном Samsung за версією видання став Galaxy A17 5G. Ціна цього пристрою в Україні коливається в межах від 7 425 до 8 469 гривень.

Цей недорогий телефон може похвалитися досить витонченим інтерфейсом та тривалим часом підтримки. Samsung обіцяє цілих шість років оновлень з моменту запуску, що робить цей смартфон напрочуд довговічним.

Плюси Samsung Galaxy A17 5G:

  • дизайн;
  • тривала підтримка ПЗ;
  • великий, яскравий екран;
  • плавний інтерфейс.

Мінуси Samsung Galaxy A17 5G;

  • майже ідентичний своєму попереднику;
  • нечіткі вторинні камери.

OnePlus Nord CE 5

Смартфон OnePlus Nord CE 5
OnePlus Nord CE 5
Фото: OnePlus

OnePlus Nord CE 5 наразі є найкращим недорогим смартфоном для шанувальників функцій штучного інтелекту (ШІ). Залежно від продавця та конфігурації пам’яті його ціна становить від 12 236 до 18 085 гривень.

Як зазначають у виданні, цей бюджетний телефон виглядає як більш преміальний пристрій та може похвалитися захистом від пилу та води за стандартом IP65. Однак основною його перевагою є чудова продуктивність, забезпечена чипом MediaTek Dimensity 8350 Apex від Snapdragon.

Плюси OnePlus Nord CE 5:

  • дизайн та якість збірки;
  • функціонал;
  • швидка зарядка.

Мінуси OnePlus Nord CE 5:

  • динамік;
  • тактильна чутливість;
  • якість фото при слабкому освітленні.

Motorola Edge 60 Fusion

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 60 Fusion
Фото: Phone Arena

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion отримав від експертів відзнаку за найкращий дизайн у бюджетному сегменті. Його ціна в Україні становить від 11 190 до 13 999 гривень.

Окрім преміального корпусу з веганською шкіряною підкладкою, Edge 60 Fusion пропонує стійкість до води та пилу за стандартами IP68 та IP69, та якісний 6,67-дюймовий вигнутий дисплей.

Плюси Motorola Edge 60 Fusion:

  • дизайн;
  • якість дисплея;
  • добре захищений корпус;
  • хороша продуктивність основної камери.

Мінуси Motorola Edge 60 Fusion:

  • вигнутий дисплей не дуже підходить для геймерів;
  • деякі проблеми з продуктивністю;
  • лише 3 роки оновлень ПЗ.

Samsung Galaxy A25 5G

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G
Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G пропонує найкращі камери серед протестованих бюджетних смартфонів. Ціна цього пристрою в Україні коливається в межах 8 400 – 9 900 гривень.

За ці гроші Galaxy A25 5G пропонує покращену 8-мегапіксельну надширококутну камеру та стереодинаміки. Смартфон також отримав дисплей з частотою оновлення 120 Гц та чипсет Samsung Exynos 1280.

Плюси Samsung Galaxy A25 5G:

  • чудовий екран;
  • тривала підтримка ПЗ;
  • тривалий час роботи від батареї;
  • пристойна продуктивність камери.

Мінуси Samsung Galaxy A25 5G:

  • недостатньо захищений корпус;
  • суперечливий дизайн задньої панелі.

