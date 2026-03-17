iPhone та Samsung на таке не здатні: новинки Huawei отримали вражаючу функцію

Більшість моделей флагманської серії Huawei Mate 80 підтримують інноваційну функцію Smart Grip на базі штучного інтелекту (ШІ), якої наразі немає у жодного конкурента.

Технологія Smart Grip використовує датчики, які в режимі реального часу визначають, як ви тримаєте смартфон. Експерт порталу PhoneArena Алан Фрідман пояснив, які можливості відкриває ця функція.

Наприклад, під час надходження сповіщень та вхідних дзвінків смартфони здатні визначити, у якій руці користувач тримає телефон і де знаходиться його великий палець. Тож кнопка "Відповісти/Відхилити" ковзає по екрану, розташовуючись прямо під пальцем. Це особливо актуально для смартфонів з великими екранами.

"Подумайте про це. Більше не потрібно намагатися простягнути палець, щоб дотягнутися до незручно розташованої кнопки. Тепер кнопка сама йде до вас", — наголосив Фрідман.

Ба більше, смартфон миттєво визначає, чи є користувач лівшею чи правшею, щоб автоматично адаптувати інтерфейс відповідно до домінуючої руки.

Функція Smart Grip доступна на наступних телефонах Huawei:

Huawei Mate 80 Pro;

Huawei Mate 80 Pro Max;

Huawei Mate 80 RS.

Як пояснює експерт, очима системи Smart Grip є 3D-датчик часу польоту (ToF). Він випромінює промінь інфрачервоного світла, що поширюється зі швидкістю світла, але є невидимим для людського ока. Промінь відбивається від цілі, в процесі чого вимірюється час, необхідний для повернення до датчика. За допомогою цієї інформації ШІ розраховує відстань від камери до цілі.

Вся обробка даних для цієї функції здійснюється завдяки процесорам Kirin 9030 та 9030 Pro, розробленим Huawei та виготовленим SMIC.

