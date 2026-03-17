Смартфон середнього класу отримає камеру на 200 МП та топовий чип: про яку модель йдеться

Новий витік інформації вказує на те, що майбутній OnePlus 16 порадує першокласною продуктивністю та покращеною камерою.

Завдяки пам'яті LPDDR6 та абсолютно новому 2-нм чипсету Qualcomm смартфон OnePlus 16 підтримуватиме проривні функції штучного інтелекту (ШІ). Про це пише GizChina.it з посиланням на інсайдера.

Повідомляється, що OnePlus 16 стане першим смартфоном у лінійці, що використовує LPDDR6 замість поточної LPDDR5X. Це забезпечить майже вдвічі більшу максимальну швидкість (до 14,4 Гбіт/с) та підвищену ефективність зі зниженням енергоспоживання на 20%.

"Майбутня топова модель пропонуватиме надзвичайно високу продуктивність без впливу на акумулятор та з оптимізованою для генеративного штучного інтелекту на пристрої пропускною здатністю передачі даних", — наголосили у виданні.

Смартфон працюватиме на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro від Qualcomm, запуск якого запланований на вересень 2026 року. Окрім того, OnePlus 16 отримає значне оновлення камери, яке включає 200-мегапіксельниц сенсор.

Однак, за даними інсайдера, нові функції OnePlus 16 матимуть свою ціну. Очікується, що базова модель на 12/256 ГБ коштуватиме 5000 юанів (приблизно 31 650 гривень). Для порівняння, стартова ціна попереднього OnePlus 15 становила 3999 юанів (близько 25 314 гривень).

