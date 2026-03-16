Удар по дешевих смартфонах: названо популярні моделі, які скоро подорожчають

Смартфон OnePlus 15
Доступний флагман OnePlus 15 | Фото: OnePlus

Китайські бренди смартфонів Oppo, OnePlus та Vivo офіційно оголосили про підвищення цін на низку своїх пристроїв.

Про подорожчання смартфонів Oppo, OnePlus, Vivo та iQOO повідомив інсайдер Чжао Пу на Weibo, посилаючись на офіційні повідомлення компаній.

Ціни на смартфони Oppo виростуть з 16 березня. Своєю чергою Vivo скоригує вартість своїх пристроїв (включно з суббрендом iQOO) з 18 березня.

Згідно з оприлюдненою таблицею, Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro подорожчають на 500 юанів (приблизно 3 195 гривень), ціна Oppo K13x виросте на 400 юанів (приблизно 2 556 гривень), тоді як вартість K13s та K12s зросте на 200 юанів (приблизно 1 278 гривень).

Що стосується смартфонів OnePlus, ціни на OnePlus 15 та Ace 6 також зростуть на 500 юанів, а Ace 6T, Turbo 6 та Turbo 6V коштуватимуть на 200 юанів. Водночас Vivo та її суббренд iQoo поки не уточнили, наскільки дорожчими стануть їхні смартфони.

Хоча Oppo, OnePlus та Vivo поки не оголосили про глобальне підвищення цін, подорожчання згаданих смартфонів в Китаї, ймовірно, матиме наслідки і для світових ринків.

Нагадаємо, раніше інсайдер попереджав, що ціни на смартфони OnePlus, Redmi та iQOO зростуть у 2026 році.

Фокус також писав про подорожчання деяких флагманських смартфонів із серії Samsung Galaxy S26.