Удар по дешевих смартфонах: названо популярні моделі, які скоро подорожчають

Китайські бренди смартфонів Oppo, OnePlus та Vivo офіційно оголосили про підвищення цін на низку своїх пристроїв.

Про подорожчання смартфонів Oppo, OnePlus, Vivo та iQOO повідомив інсайдер Чжао Пу на Weibo, посилаючись на офіційні повідомлення компаній.

Ціни на смартфони Oppo виростуть з 16 березня. Своєю чергою Vivo скоригує вартість своїх пристроїв (включно з суббрендом iQOO) з 18 березня.

Оголошення Vivo та iQOO про підвищення цін Оголошення Oppo про підвищення цін

Згідно з оприлюдненою таблицею, Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro подорожчають на 500 юанів (приблизно 3 195 гривень), ціна Oppo K13x виросте на 400 юанів (приблизно 2 556 гривень), тоді як вартість K13s та K12s зросте на 200 юанів (приблизно 1 278 гривень).

Що стосується смартфонів OnePlus, ціни на OnePlus 15 та Ace 6 також зростуть на 500 юанів, а Ace 6T, Turbo 6 та Turbo 6V коштуватимуть на 200 юанів. Водночас Vivo та її суббренд iQoo поки не уточнили, наскільки дорожчими стануть їхні смартфони.

Хоча Oppo, OnePlus та Vivo поки не оголосили про глобальне підвищення цін, подорожчання згаданих смартфонів в Китаї, ймовірно, матиме наслідки і для світових ринків.

