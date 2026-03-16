Удар по дешевым смартфонам: названы популярные модели, которые скоро подорожают

Китайские бренды смартфонов Oppo, OnePlus и Vivo официально объявили о повышении цен на ряд своих устройств.

О подорожании смартфонов Oppo, OnePlus, Vivo и iQOO сообщил инсайдер Чжао Пу на Weibo, ссылаясь на официальные сообщения компаний.

Цены на смартфоны Oppo вырастут с 16 марта. В свою очередь Vivo скорректирует стоимость своих устройств (включая суббренд iQOO) с 18 марта.

Согласно обнародованной таблице, Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro подорожают на 500 юаней (примерно 3 195 гривен), цена Oppo K13x вырастет на 400 юаней (примерно 2 556 гривен), тогда как стоимость K13s и K12s вырастет на 200 юаней (примерно 1 278 гривен).

Что касается смартфонов OnePlus, цены на OnePlus 15 и Ace 6 также вырастут на 500 юаней, а Ace 6T, Turbo 6 и Turbo 6V будут стоить на 200 юаней. В то же время Vivo и ее суббренд iQoo пока не уточнили, насколько дороже станут их смартфоны.

Хотя Oppo, OnePlus и Vivo пока не объявили о глобальном повышении цен, подорожание упомянутых смартфонов в Китае, вероятно, будет иметь последствия и для мировых рынков.

