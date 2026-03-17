Смартфон среднего класса получит камеру на 200 МП и топовый чип: о какой модели идет речь

Новая утечка информации указывает на то, что будущий OnePlus 16 порадует первоклассной производительностью и улучшенной камерой.

Благодаря памяти LPDDR6 и совершенно новому 2-нм чипсету Qualcomm смартфон OnePlus 16 будет поддерживать прорывные функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет GizChina.it со ссылкой на инсайдера.

Сообщается, что OnePlus 16 станет первым смартфоном в линейке, использующим LPDDR6 вместо текущей LPDDR5X. Это обеспечит почти вдвое большую максимальную скорость (до 14,4 Гбит/с) и повышенную эффективность со снижением энергопотребления на 20%.

"Будущая топовая модель будет предлагать чрезвычайно высокую производительность без влияния на аккумулятор и с оптимизированной для генеративного искусственного интеллекта на устройстве пропускной способностью передачи данных", — отметили в издании.

Відео дня

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm, запуск которого запланирован на сентябрь 2026 года. Кроме того, OnePlus 16 получит значительное обновление камеры, которое включает 200-мегапиксельниц сенсор.

Однако, по данным инсайдера, новые функции OnePlus 16 будут иметь свою цену. Ожидается, что базовая модель на 12/256 ГБ будет стоить 5000 юаней (примерно 31 650 гривен). Для сравнения, стартовая цена предыдущего OnePlus 15 составляла 3999 юаней (около 25 314 гривен).

