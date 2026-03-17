Смартфон среднего класса получит камеру на 200 МП и топовый чип: о какой модели идет речь
Новая утечка информации указывает на то, что будущий OnePlus 16 порадует первоклассной производительностью и улучшенной камерой.
Благодаря памяти LPDDR6 и совершенно новому 2-нм чипсету Qualcomm смартфон OnePlus 16 будет поддерживать прорывные функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет GizChina.it со ссылкой на инсайдера.
Сообщается, что OnePlus 16 станет первым смартфоном в линейке, использующим LPDDR6 вместо текущей LPDDR5X. Это обеспечит почти вдвое большую максимальную скорость (до 14,4 Гбит/с) и повышенную эффективность со снижением энергопотребления на 20%.
"Будущая топовая модель будет предлагать чрезвычайно высокую производительность без влияния на аккумулятор и с оптимизированной для генеративного искусственного интеллекта на устройстве пропускной способностью передачи данных", — отметили в издании.
Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm, запуск которого запланирован на сентябрь 2026 года. Кроме того, OnePlus 16 получит значительное обновление камеры, которое включает 200-мегапиксельниц сенсор.
Однако, по данным инсайдера, новые функции OnePlus 16 будут иметь свою цену. Ожидается, что базовая модель на 12/256 ГБ будет стоить 5000 юаней (примерно 31 650 гривен). Для сравнения, стартовая цена предыдущего OnePlus 15 составляла 3999 юаней (около 25 314 гривен).
Напомним, недавно бренды Oppo, OnePlus и Vivo официально объявили о повышении цен на ряд своих смартфонов.
Фокус также сообщал, что генеральный директор Nothing предупредил о значительном подорожании смартфонов в 2026 году.