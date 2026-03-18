Более дешевые смартфоны Samsung с топовыми характеристиками: новые субфлагманы Galaxy уже на подходе

Компания Samsung собирается выпустить новую волну смартфонов среднего класса и Fan Edition. Речь идет о Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G и Galaxy F70 Pro 5G.

Смартфоны Samsung Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G и Galaxy F70 Pro 5G недавно были замечены в базе данных GSMA. Официальные характеристики телефонов пока не раскрыты, однако в сеть уже просочились некоторые слухи, отмечает SmartPrix.

Samsung Galaxy S26 FE

Galaxy S26 FE в базе данных GSMA Фото: SmartPrix

Линейка Samsung Fan Edition (FE) должна предлагать флагманские функции по более доступной цене. Однако прошлогодний Galaxy S25 FE разочаровал пользователей производительностью со своим чипом Exynos 2400.

Утечки информации указывают на то, что Samsung прислушалась к критике и планирует оснастить Galaxy S26 FE процессором Exynos 2600 следующего поколения. Если это окажется правдой, Galaxy S26 FE станет одним из лучших телефонов среднего класса 2026 года.

Samsung Galaxy M47 5G

Galaxy M47 5G в базе данных GSMA Фото: SmartPrix

Серия смартфонов Samsung M известна аккумуляторами с огромной емкостью и привлекательными ценами для людей с ограниченным бюджетом. Эксперты предполагают, что будущий Galaxy M47 5G продолжит эту традицию.

Ожидается, что Galaxy M47 5G получит энергоэффективный 5G-чипсет, большой Super AMOLED-дисплей и многодневное время автономной работы, чтобы опередить дешевых китайских конкурентов с приличными характеристиками.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G

Galaxy F70 Pro 5G в базе данных GSMA Фото: SmartPrix

Как отмечают в издании, приставка Pro в серии Samsung F обычно указывает на заметный шаг вперед по сравнению со стандартными бюджетными телефонами. Это означает улучшенные сенсоры камеры, быструю зарядку и процессор, способный обрабатывать большие мультимедийные и игровые нагрузки.

Поскольку Galaxy F70 Pro 5G обозначен номером модели SM-E476B/DS, он, вероятно, будет поддерживать две SIM-карты. По словам экспертов, на это указывают буквы DS.

"Поскольку цены на телефоны продолжают расти во всем мире, эти три устройства демонстрируют, что Samsung удваивает усилия на рынке субфлагманских моделей. Мы будем следить за утечками рендеров и официальными характеристиками в ближайшие недели, поскольку эти телефоны приближаются к запуску", — подытожили в издании.

Напомним, Vivo собирается расширить свою премиальную линейку смартфонов V70 бюджетной моделью FE.

Фокус также сообщал, что будущий OnePlus 16 порадует первоклассной производительностью и улучшенной камерой.