Дешевші смартфони Samsung з топовими характеристиками: нові субфлагмани Galaxy вже на підході

Компанія Samsung збирається випустити нову хвилю смартфонів середнього класу та Fan Edition. Йдеться про Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G та Galaxy F70 Pro 5G.

Смартфони Samsung Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G та Galaxy F70 Pro 5G нещодавно були помічені у базі даних GSMA. Офіційні характеристики телефонів поки не розкриті, однак в мережу вже просочилися деякі чутки, зазначає SmartPrix.

Samsung Galaxy S26 FE

Galaxy S26 FE у базі даних GSMA Фото: SmartPrix

Лінійка Samsung Fan Edition (FE) має пропонувати флагманські функції за більш доступною ціною. Однак торішній Galaxy S25 FE розчарував користувачів продуктивністю зі своїм чипом Exynos 2400.

Витоки інформації вказують на те, що Samsung дослухалася до критики та планує оснастити Galaxy S26 FE процесором Exynos 2600 наступного покоління. Якщо це виявиться правдою, Galaxy S26 FE стане одним із найкращих телефонів середнього класу 2026 року.

Samsung Galaxy M47 5G

Galaxy M47 5G у базі даних GSMA Фото: SmartPrix

Серія смартфонів Samsung M відома акумуляторами з величезною ємністю та привабливими цінами для людей з обмеженим бюджетом. Експерти припускають, що майбутній Galaxy M47 5G продовжить цю традицію.

Очікується, що Galaxy M47 5G отримає енергоефективний 5G-чипсет, великий Super AMOLED-дисплей та багатоденний час автономної роботи, щоб випередити дешевих китайських конкурентів з пристойними характеристиками.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G

Galaxy F70 Pro 5G у базі даних GSMA Фото: SmartPrix

Як зазначають у виданні, приставка Pro в серії Samsung F зазвичай вказує на помітний крок вперед порівняно зі стандартними бюджетними телефонами. Це означає покращені сенсори камери, швидшу зарядку та процесор, здатний обробляти більші мультимедійні та ігрові навантаження.

Оскільки Galaxy F70 Pro 5G позначений номером моделі SM-E476B/DS, він, ймовірно, буде підтримувати дві SIM-карти. За словами експертів, на це вказують букви DS.

"Оскільки ціни на телефони продовжують зростати у всьому світі, ці три пристрої демонструють, що Samsung подвоює зусилля на ринку субфлагманських моделей. Ми будемо стежити за витоками рендерів та офіційними характеристиками в найближчі тижні, оскільки ці телефони наближаються до запуску", — підсумували у виданні.

