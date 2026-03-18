Прорыв среди смартфонов до 20 000 гривен: на какую модель обратить внимание в этом году

Компания Vivo собирается расширить свою премиальную линейку смартфонов V70 бюджетной моделью FE.

Будущий смартфон Vivo V70 FE сохранит фирменный стиль серии V, однако будет продаваться по значительно более привлекательной цене, пишет SmartPrix со ссылкой на инсайдера Йогеша Брара.

Цена

Ожидаемая стартовая стоимость Vivo V70 FE составляет примерно 14 182 — 18 910 гривен. Хотя этот ценовой диапазон уже переполнен, в издании считают, что новый бюджетный смартфон Vivo может совершить прорыв среди конкурентов.

Дизайн

Как отмечают эксперты, визуально Vivo V70 FE выгодно выделяется на фоне других смартфонов среднего класса. Смартфон выйдет в как минимум двух цветах: Northern Lights Purple и Monsoon Blue.

Вариант Northern Lights Purple в использует технологию Vivo Darkness Glow. Это означает, что задняя панель содержит люминесцентный материал, который дает едва заметное сияние в темноте после пребывания на свету.

"Это создает уникальный визуальный эффект, который существенно отличается от типичных матовых или глянцевых покрытий, встречающихся в большинстве телефонов этого сегмента. Результатом является дизайн, который кажется более выразительным", — подчеркнули авторы.

Камера

В недавней публикации на X Йогеш Брар утверждает, что Vivo V70 FE получит 200-мегапиксельную основную камеру и множество режимов камеры, включая режим искусственного интеллекта "Волшебная погода и пейзаж".

Другие вероятные характеристики Vivo V70 FE:

процессор — MediaTek Dimensity 7360;

аккумулятор — 7000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт.

