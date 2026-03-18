Недорогой смартфон Samsung впервые получил эту флагманскую функцию: чем он удивит

Будущий смартфон среднего класса Samsung Galaxy A57 может дебютировать с премиальной функцией Galaxy AI.

Samsung Galaxy A57 станет первым смартфоном бюджетной серии A с поддержкой Galaxy AI, утверждает инсайдер Alfaturk в социальной сети X.

Сообщается, что Galaxy A57 будет поставляться с новой функцией искусственного интеллекта (ИИ) — Transcript Assist. Она предусматривает транскрипцию и перевод голосовых записей, включая записи телефонных разговоров.

Как отмечает Phone Arena, функция Transcript Assist дебютировала в серии флагманских смартфонов Galaxy S24. Поэтому недорогие смартфоны Samsung с Transcript Assist могут ощущаться более премиальными, чем их предшественники.

"Если эти слухи подтвердятся, будущий Galaxy A57 может иметь больше возможностей искусственного интеллекта, чем когда-либо прежде", — отметили в издании.

Напомним, флагманы Samsung Galaxy S26 получили интеллектуальную функцию перевода в реальном времени через приложение камеры.

