Недорогий смартфон Samsung вперше отримав цю флагманську функцію: чим він здивує

Майбутній смартфон середнього класу Samsung Galaxy A57 може дебютувати з преміальною функцією Galaxy AI.

Samsung Galaxy A57 стане першим смартфоном бюджетної серії A з підтримкою Galaxy AI, стверджує інсайдер Alfaturk у соціальній мережі X.

Повідомляється, що Galaxy A57 буде постачатися з новою функцією штучного інтелекту (ШІ) — Transcript Assist. Вона передбачає транскрипцію та переклад голосових записів, включно із записами телефонних розмов.

Як зазначає Phone Arena, функція Transcript Assist дебютувала у серії флагманських смартфонів Galaxy S24. Тож недорогі смартфони Samsung з Transcript Assist можуть відчуватися більш преміальними, ніж їхні попередники .

"Якщо ці чутки підтвердяться, майбутній Galaxy A57 може мати більше можливостей штучного інтелекту, ніж будь-коли раніше", — наголосили у виданні.

