Прорив серед смартфонів до 20 000 гривень: на яку модель звернути увагу цього року

Компанія Vivo збирається розширити свою преміальну лінійку смартфонів V70 бюджетною моделлю FE.

Майбутній смартфон Vivo V70 FE збереже фірмовий стиль серії V, однак буде продаватися за значно привабливішою ціною, пише SmartPrix з посиланням на інсайдера Йогеша Брара.

Ціна

Очікувана стартова вартість Vivo V70 FE становить приблизно 14 182 – 18 910 гривень. Хоча цей ціновий діапазон вже переповнений, у виданні вважають, що новий бюджетний смартфон Vivo може здійснити прорив серед конкурентів.

Дизайн

Як зазначають експерти, візуально Vivo V70 FE вигідно видаляється на фоні інших смартфонів середнього класу. Смартфон вийде у щонайменше двох кольорах: Northern Lights Purple та Monsoon Blue.

Варіант Northern Lights Purple в використовує технологію Vivo Darkness Glow. Це означає, що задня панель містить люмінесцентний матеріал, який дає ледь помітне сяйво в темряві після перебування на світлі.

"Це створює унікальний візуальний ефект, який суттєво відрізняється від типових матових або глянцевих покриттів, що зустрічаються у більшості телефонів цього сегмента. Результатом є дизайн, який здається більш виразним", — наголосили автори.

Камера

У нещодавній публікації на X Йогеш Брар стверджує, що Vivo V70 FE отримає 200-мегапіксельну основну камеру та безліч режимів камери, включно з режимом штучного інтелекту "Чарівна погода та пейзаж".

Інші ймовірні характеристики Vivo V70 FE:

процесор — MediaTek Dimensity 7360;

акумулятор — 7000 мАг із швидкою зарядкою 90 Вт.

