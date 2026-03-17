Какой бюджетный смартфон выбрать в 2026 году: Nothing Phone 4a против Motorola Edge 70

Смартфоны Nothing Phone 4a и Motorola Edge 70 зарекомендовали себя как достойные варианты в среднем ценовом сегменте, однако они ориентированы на несколько разные приоритеты.

Motorola Edge 70 может поразить премиальным дизайном и мощной камерой, тогда как Nothing Phone 4a предлагает более сбалансированный и надежный опыт пользования. Эксперты портала Sportskeeda Tech сравнили их характеристики, чтобы определить лучший бюджетный смартфон.

Дизайн

Смартфон Motorola значительно тоньше и легче, чем устройство Nothing, что придает ему более премиальный вид. Nothing Phone 4а имеет пластиковую рамку и стеклянную заднюю панель, а Motorola Edge 70 поставляется с алюминиевой рамкой и текстурной задней панелью.

Motorola Edge 70 также предлагает лучшую защиту от пыли и воды со стандартом IP68/IP69, тогда как Nothing Phone 4а имеет только сертификацию IP64. Зато Nothing Phone 4a имеет более высокую частоту дискретизации сенсорного управления, что важно для геймеров.

Производительность

Nothing Phone 4а работает на чипсете Snapdragon 7s Gen 4, тогда как Motorola Edge 70 оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 4. В тестах Geekbench стандартный чипсет Snapdragon 7 Gen 4 показывает на 11% более высокие результаты в одноядерном режиме и на 29% более высокие результаты в многоядерном, чем Snapdragon 7s Gen 4.

Таким образом, Motorola Edge 70 будет работать немного плавнее, а приложения будут запускаться немного быстрее. Поскольку стандартный Snapdragon 7 Gen 4 получает на 68% более высокие результаты в бенчмарке GPU Compute, игры также должны работать лучше на смартфоне Motorola.

Камера

Смартфон Nothing оснащен тройной задней камерой 50+50+8 МП, а его конкурент от Motorola получил двойную заднюю камеру 50+50 МП. Смартфоны имеют схожую основную 50-мегапиксельную камеру. При этом Edge 70 имеет более широкую диафрагму и немного больший сенсор.

Авторы также отметили, что Motorola Edge 70 предлагает лучшую фронтальную камеру как по размеру сенсора, так и по диафрагме. В то же время преимуществом Nothing Phone 4а является наличие перископического телеобъектива.

Аккумулятор

Nothing Phone 4а и Motorola Edge 70 получили аккумуляторы емкостью 5400 мАч и 5000 мАч соответственно. По словам экспертов, эта разница почти незаметна в повседневной жизни — оба смартфона могут целый день работать на одном заряде.

При этом стоит заметить, что смартфон Motorola поддерживает беспроводную зарядку, а также гораздо быстрее заряжается от розетки.

Цена

Nothing Phone 4а стоит от 325 долларов, тогда как стартовая цена Motorola Edge 70 составляет около 345 долларов. Несмотря на то, что смартфон Motorola дороже, эксперты пришли к выводу, что он предлагает лучшее соотношение цены и качества.

