Ультратонкий хит оказался дешевле и лучше iPhone Air: обзор Motorola Edge 70 (фото, видео)
Motorola Edge 70 — главный претендент на звание лучшего сверхтонкого смартфона 2025 года. Похоже, что новинка готова затмить конкурентов от Apple и Samsung, предложив лучшее сочетание дизайна, автономности и цены.
Смартфон получил корпус толщиной всего 6 мм и весом 159 граммов, но при этом сохранил внушительную батарею и ударостойкость корпуса, пишет GSMArena.
Дизайн
Внешний вид — главный козырь Edge 70. Смартфон получил плоское стекло Gorilla Glass 7i спереди, рамку из шлифованного алюминия и текстурированную заднюю панель, которая не собирает отпечатки и обеспечивает отличный хват. Несмотря на изящность, устройство защищено по высшему разряду: стандарты IP68/IP69 гарантируют полную водонепроницаемость (даже от струй высокого давления), а сертификация MIL-STD-810H обещает устойчивость к падениям и температурным перепадам. В комплекте идет прозрачный чехол с поддержкой MagSafe, что позволяет использовать магнитные аксессуары.
Дисплей и процессор
Дисплей — это 6,7-дюймовая P-OLED матрица с высоким разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Пиковая яркость в теории достигает 4500 нит, хотя в реальных тестах показатели скромнее — около 1450 нит в авторежиме, что все равно отлично для читаемости на солнце.
За быстродействие отвечает новый чипсет среднего уровня Snapdragon 7 Gen 4 с 12 ГБ оперативной памяти. Он обеспечивает стабильную работу системы и справляется с большинством задач, хотя и уступает по мощности флагманским решениям в Galaxy S25 Edge и iPhone Air. В стресс-тестах смартфон показал отличную устойчивость, сохранив 86% производительности процессора после часа нагрузки.
Камеры и АКБ
Набор камер приятно удивил экспертов. Основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией делает отличные снимки днем и ночью, а 50-мегапиксельный сверхширик оснащен автофокусом и умеет снимать макро. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп и выдает детализированные селфи. Все камеры способны записывать видео в 4K.
Самое впечатляющее достижение инженеров — батарея на 4800 мАч в корпусе толщиной 6 мм. Для сравнения, у iPhone Air емкость всего 3149 мАч, а у Galaxy S25 Edge — 3900 мАч. В тестах Edge 70 проработал более 13,5 часов в режиме активного использования, обойдя обоих конкурентов. Зарядка тоже быстрая: 68 Вт по проводу (до 100% за 41 минуту) и 15 Вт без проводов.
Вердикт
Motorola Edge 70 — это один из самых красивых и удобных смартфонов на рынке. Он предлагает премиальный дизайн, отличный экран и выдающуюся для своих габаритов автономность.
Плюсы:
- Тонкий и легкий корпус с отличной эргономикой.
- Защита от воды и падений (IP69, MIL-STD-810H).
- Отличный P-OLED дисплей.
- Долгое время работы и быстрая зарядка.
- Качественные камеры, включая селфи-модуль.
- "Чистая" ОС Android с полезными фишками Moto.
Минусы:
- Процессор среднего уровня уступает конкурентам в этой нише.
- Звук динамиков плосковат.
- Стоимость на старте несколько завышена, пусть и ниже, чем у iPhone Air.
Цена Motorola Edge 70 в Европе — 699 фунтов (около 39 тысяч гривен).
Ранее сообщали о том, что известно о новом Motorola G57 Power. Компания Motorola анонсировала смартфон среднего класса G57 Power, одной из особенностей которого стал мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч.