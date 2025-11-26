Ультратонкий хіт виявився дешевшим і кращим за iPhone Air: огляд Motorola Edge 70 (фото, відео)

Motorola Edge 70 — головний претендент на звання найкращого надтонкого смартфона 2025 року. Схоже, що новинка готова затьмарити конкурентів від Apple і Samsung, запропонувавши найкраще поєднання дизайну, автономності та ціни.

Смартфон отримав корпус завтовшки всього 6 мм і вагою 159 грамів, але при цьому зберіг значну батарею і ударостійкість корпусу, пише GSMArena.

Дизайн

Зовнішній вигляд — головний козир Edge 70. Смартфон отримав плоске скло Gorilla Glass 7i спереду, рамку зі шліфованого алюмінію і текстуровану задню панель, що не збирає відбитки і забезпечує відмінний хват. Незважаючи на витонченість, пристрій захищений за вищим розрядом: стандарти IP68/IP69 гарантують повну водонепроникність (навіть від струменів високого тиску), а сертифікація MIL-STD-810H обіцяє стійкість до падінь і температурних перепадів. У комплекті йде прозорий чохол з підтримкою MagSafe, що дає змогу використовувати магнітні аксесуари.

Екран Motorola Edge 70 Фото: gsmarena.com

Дисплей і процесор

Дисплей — це 6,7-дюймова P-OLED матриця з високою роздільною здатністю 1220p, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. Пікова яскравість у теорії досягає 4500 ніт, хоча в реальних тестах показники скромніші — близько 1450 ніт в авторежимі, що однаково відмінно для читання на сонці.

За швидкодію відповідає новий чипсет середнього рівня Snapdragon 7 Gen 4 з 12 ГБ оперативної пам'яті. Він забезпечує стабільну роботу системи і справляється з більшістю завдань, хоча і поступається за потужністю флагманським рішенням у Galaxy S25 Edge і iPhone Air. У стрес-тестах смартфон показав відмінну стійкість, зберігши 86% продуктивності процесора після години навантаження.

Камери Motorola Edge 70 Фото: gsmarena.com

Камери та АКБ

Набір камер приємно здивував експертів. Основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією робить чудові знімки вдень і вночі, а 50-мегапіксельний надширик оснащений автофокусом і вміє знімати макро. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп і видає деталізовані селфі. Усі камери здатні записувати відео в 4K.

Найбільш вражаюче досягнення інженерів — батарея на 4800 мАг у корпусі товщиною 6 мм. Для порівняння, у iPhone Air ємність лише 3149 мАг, а у Galaxy S25 Edge — 3900 мАг. У тестах Edge 70 пропрацював понад 13,5 годин у режимі активного використання, обійшовши обох конкурентів. Зарядка теж швидка: 68 Вт по дроту (до 100% за 41 хвилину) і 15 Вт без дротів.

Огляд смартфона Motorola Edge 70

Вердикт

Motorola Edge 70 — це один із найкрасивіших і найзручніших смартфонів на ринку. Він пропонує преміальний дизайн, чудовий екран і видатну для своїх габаритів автономність.

Плюси:

Тонкий і легкий корпус з відмінною ергономікою.

Захист від води і падінь (IP69, MIL-STD-810H).

Відмінний P-OLED дисплей.

Тривалий час роботи і швидка зарядка.

Якісні камери, включно із селфі-модулем.

"Чиста" ОС Android з корисними фішками Moto.

Мінуси:

Процесор середнього рівня поступається конкурентам у цій ніші.

Звук динаміків плоскуватий.

Вартість на старті дещо завищена, нехай і нижча, ніж у iPhone Air.

Ціна Motorola Edge 70 в Європі — 699 фунтів (близько 39 тисяч гривень).

Раніше повідомляли про те, що відомо про новий Motorola G57 Power. Компанія Motorola анонсувала смартфон середнього класу G57 Power, однією з особливостей якого став потужний акумулятор ємністю 7000 мАг.