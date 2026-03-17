Який бюджетний смартфон обрати у 2026 році: Nothing Phone 4a проти Motorola Edge 70

Смартфони Nothing Phone 4a та Motorola Edge 70 зарекомендували себе як достойні варіанти у середньому ціновому сегменті, однак вони орієнтовані на дещо різні пріоритети.

Motorola Edge 70 може вразити преміальним дизайном та потужною камерою, тоді як Nothing Phone 4a пропонує більш збалансований та надійний досвід користування. Експерти порталу Sportskeeda Tech порівняли їхні характеристики, щоб визначити найкращий бюджетний смартфон.

Дизайн

Смартфон Motorola значно тонший та легший, ніж пристрій Nothing, що надає йому більш преміального вигляду. Nothing Phone 4а має пластикову рамку та скляну задню панель, а Motorola Edge 70 постачається з алюмінієвою рамкою та текстурною задньою панеллю.

Motorola Edge 70 Фото: Stuff

Motorola Edge 70 також пропонує кращий захист від пилу та води зі стандартом IP68/IP69, тоді як з Nothing Phone 4а має лише сертифікацію IP64. Натомість Nothing Phone 4а має вищу частоту дискретизації сенсорного керування, що важливо для геймерів.

Відео дня

Продуктивність

Nothing Phone 4а працює на чипсеті Snapdragon 7s Gen 4, тоді як Motorola Edge 70 оснащений чипсетом Snapdragon 7 Gen 4. У тестах Geekbench стандартний чипсет Snapdragon 7 Gen 4 показує на 11% вищі результати в одноядерному режимі та на 29% вищі результати в багатоядерному, ніж Snapdragon 7s Gen 4.

Nothing Phone 4а Фото: Nothing

Таким чином, Motorola Edge 70 працюватиме трохи плавніше, а програми запускатимуться трохи швидше. Оскільки стандартний Snapdragon 7 Gen 4 отримує на 68% вищі результати в бенчмарку GPU Compute, ігри також повинні працювати краще на смартфоні Motorola.

Камера

Смартфон Nothing оснащений потрійною задньою камерою 50+50+8 МП, а його конкурент від Motorola отримав подвійну задню камеру 50+50 МП. Смартфони мають схожу основну 50-мегапіксельну камеру. При цьому Edge 70 має ширшу діафрагму та трохи більший сенсор.

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

Автори також зазначили, що Motorola Edge 70 пропонує кращу фронтальну камеру як за розміром сенсора, так і за діафрагмою. Водночас перевагою Nothing Phone 4а є наявність перископічного телеоб'єктива.

Акумулятор

Nothing Phone 4а та Motorola Edge 70 отримали акумулятори ємністю 5400 мАг та 5000 мАг відповідно. За словами експертів, ця різниця майже непомітна у повсякденному житті — обидва смартфони можуть цілий день працювати на одному заряді.

При цьому варто зауважити, що смартфон Motorola підтримує бездротову зарядку, а також набагато швидше заряджається від розетки.

Ціна

Nothing Phone 4а коштує від 325 доларів, тоді як стартова ціна Motorola Edge 70 становить близько 345 доларів. Попри те, що смартфон Motorola дорожчий, експерти дійшли до висновку, що він пропонує краще співвідношення ціни та якості.

