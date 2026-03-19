"Я був зачарований": експерт порадив дешевшу альтернативу смартфонам Samsung та Apple (фото)

Компанія ZTE представила на виставці MWC 2026 смартфон Nubia Z80 Ultra, який отримав відмінні характеристики та нестандартний дизайн.

Стартова ціна ZTE Nubia Z80 Ultra з 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ пам'яті становить 829 доларів, що дешевше, ніж флагмани з аналогічними характеристиками, такі як Samsung Galaxy S26 Ultra. Першими враженнями від даного пристрою поділився оглядач технологій Том Бедфорд у статті для Android Police.

Як зазначає експерт, Nubia Z80 Ultra на виставці MWC 2026 виділявся серед інших смартфонів. На стенді був представлений варіант "Зоряна ніч", натхнений однойменною картиною Вінсента ван Гога. Ця версія прикрашена кількома закрученими галактиками, як на знаменитому полотні, та блищить на світлі завдяки відбиваючому покриттю.

ZTE Nubia Z80 Ultra у варіанті "Зоряне небо" Фото: Android Police

Я був зачарований зовнішнім виглядом ZTE Nubia Z80 Ultra. Це саме той пристрій, який я б із задоволенням взяв із собою, поклав на стіл у барі й спостерігав, як у всіх піднімаються брови. Така реакція — один з моїх улюблених моментів у тестуванні техніки", — зізнався Бедфорд.

ZTE Nubia Z80 Ultra у білому кольорі Фото: Android Police

Для шанувальників більш стриманого дизайну Nubia Z80 Ultra доступний у чорному та білому кольорах. ZTE також продає чохли для своїх телефонів, які імітують існуючі дизайни.

Який бюджетний смартфон обрати у 2026 році: Nothing Phone 4a проти Motorola Edge 70

Що стосується характеристик, Nubia Z80 Ultra отримав чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, акумулятор ємністю 7200 мАг, дротову та бездротову зарядку потужністю 80 Вт, три задні камери (основна 50 МП, надширококутна 50 МП, перископна 64 МП з 2,7-кратним зумом), фронтальну камеру під дисплеєм, 6,85-дюймовий AMOLED-екран та рівень захисту IP68/69.

"Якщо вам набридла стара дихотомія "Samsung чи Apple", це, безумовно, третій варіант", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Samsung збирається випустити нову хвилю смартфонів середнього класу та Fan Edition: Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G та Galaxy F70 Pro 5G.

Фокус також повідомляв, що деякі смартфони серії Huawei Mate 80 підтримують інноваційну функцію Smart Grip, якої наразі немає у жодного конкурента.