Чи варто брати Galaxy S26 Ultra: огляд і тести топового смартфона Samsung (фото)

У смартфоні Galaxy S26 Ultra, на перший погляд, компанія знову обрала шлях мінімальних апаратних змін, зробивши ставку на програмні фішки і Galaxy AI. З'ясовуємо, що показали тести.

Експерти порталу GSMArena провели детальне тестування смартфона. Чи варта новинка своїх грошей на тлі сильних конкурентів від Apple і китайських брендів?

Дизайн, ергономіка та дисплей

Зовнішній вигляд смартфона змінився незначно. Габарити пристрою становлять 163.6 x 78.1 x 7.9 мм при вазі 214 грамів. Інженери Samsung відмовилися від титану на користь нової алюмінієвої рамки Armor aluminum 2 (знову копіюючи аналогічний хід Apple). Корпус став тоншим, а кути — більш заокругленими, завдяки чому смартфон набагато зручніше і приємніше лежить у руці. Захист від води залишився на рівні IP68, хоча китайські флагмани вже пропонують IP69. Блок камер тепер виступає сильніше, через що телефон хитається на плоскій поверхні.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Лицьову панель займає 6,9-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей (1440x3120) з частотою 120 Гц і антивідблисковим склом Gorilla Armor 2. Пікова яскравість досягла 2800 ніт у режимі HDR, а в ручному режимі видає відмінні 750 ніт.

Головною інновацією екрану стала апаратна технологія Privacy Display. Вона дає змогу звузити кут огляду, приховуючи вміст екрана від сторонніх (наприклад, при введенні паролів або читанні повідомлень). При активації функції максимальна яскравість падає вдвічі через відключення частини пікселів, але в стандартному режимі дисплей працює ідеально. Мінусом матриці залишається 8-бітна глибина кольору і відсутність високочастотного ШІМ-затемнення — те, що є навіть у середняках від Xiaomi.

Продуктивність і автономність

Смартфон базується на ексклюзивній розігнаній версії чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite Gen 5 for Galaxy. Базова версія поставляється з 12 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 4.0). У популярному бенчмарку AnTuTu v11 апарат набирає вражаючі 3 892 165 балів, легко обходячи конкурентів. Однак у стрес-тестах процесор схильний до сильного троттлінгу, втрачаючи понад 50% продуктивності при тривалих навантаженнях.

Ємність батареї не змінилася і становить 5000 мАг. Завдяки оптимізації час автономної роботи в тесті активного використання (Active Use Score) зріс до 16 годин 23 хвилин. Це краще за показник S25 Ultra, але все ще менше, ніж у iPhone 17 Pro Max (17:58) або флагманів з батареями на 6000-7500 мАг.

Зате Samsung нарешті поліпшила швидкість зарядки. Новий стандарт Super Fast Charging 3.0 на 60 Вт дає змогу зарядити батарею до 84% всього за 30 хвилин, а повний цикл займає 43 хвилини. Потужність бездротової зарядки зросла до 25 Вт (Qi2.2), але вбудованих магнітів у корпусі немає.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Камери

Цього року камери S26 Ultra викликають змішані почуття через спірні апаратні рішення:

Основна: 200 Мп (f/1.4, OIS). Діафрагма стала ширшою, що незначно поліпшило знімки при поганому освітленні.

Ультраширококутна: 50 Мп (f/1.9).

Телеоб'єктив 3x: 10 Мп. Отримав сенсор меншого фізичного розміру порівняно з минулою моделлю.

Телеоб'єктив 5x: 50 Мп (f/2.9, OIS). Перископічний модуль замінили на класичну лінзу (ALoP).

Фронтальна: 12 Мп із ширшим кутом огляду.

Якість денних і нічних фотографій залишилася на високому рівні, але практично не відрізняється від S25 Ultra. Головною втратою стала здатність знімати якісне макро: мінімальна дистанція фокусування збільшилася на всіх модулях (з 8 до 18 см на основній камері і з 26 до 52 см на 5x зумі). Відеозйомка (аж до 8K/30fps і 4K/120fps) традиційно чудова, а стабілізація працює бездоганно.

Підсумки

Samsung Galaxy S26 Ultra — це еволюційний розвиток серії без радикальних стрибків. Компанія зосередилася на доопрацюванні штучного інтелекту (Galaxy AI, розумний Bixby), прискоренні зарядки і впровадженні приватного екрану Privacy Display. Стилус S Pen, як і раніше, залишається унікальною перевагою серії.

Однак на тлі китайських конкурентів, що пропонують гігантські кремній-вуглецеві батареї та 1-дюймові сенсори камер, S26 Ultra виглядає консервативно.

Samsung Galaxy S26 Ultra з вбудованим стилусом Фото: gsmarena.com

Плюси:

Тонкий, легкий і зручний корпус з округленими кутами.

Відмінний яскравий дисплей з унікальною функцією Privacy Display.

Істотно збільшена швидкість зарядки (100% за 43 хвилини).

Трохи поліпшена автономність.

Функції штучного інтелекту Galaxy AI.

Вбудований стилус S Pen.

Збалансований і якісний звук стереодинаміків.

Мінуси:

Датчики камер відстають від найкращих камерофонів на ринку Android.

Погіршилися можливості макрозйомки через нову оптику.

Ємність батареї програє конкурентам з акумуляторами нового типу.

Дисплею не вистачає 10 або 12-бітної глибини кольору і захисту від ШІМ.

Сильний троттлінг процесора під тривалим навантаженням.

Захист від води тільки IP68 (конкуренти впроваджують IP69).

