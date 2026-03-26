Какой бюджетный смартфон Samsung выбрать в этом году: Galaxy A57 против Galaxy A37

Samsung скоро выпустит смартфоны среднего класса Galaxy A37 и Galaxy A57. Galaxy A57 превосходит Galaxy A37 по некоторым характеристикам, однако он также стоит дороже.

Цена Samsung Galaxy A57 начинается от 550 долларов, тогда как Samsung Galaxy A37 будет стоить от 450 долларов. Первыми впечатлениями от использования этих смартфонов поделился обозреватель техники Энди Боксолл в своей статье для Android Police.

Дизайн

Как отмечает Боксолл, эти два смартфона очень по-разному ощущаются в руке. В целом дизайн Galaxy A57 более приближен к флагманскому.

Samsung Galaxy A37 и A57 Фото: Android Police

Galaxy A57 имеет металлическую рамку и стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Смартфон весит 179 граммов и имеет толщину всего 6,9 мм.

В свою очередь Galaxy A37 имеет пластиковую рамку и стекло Gorilla Glass Victus Plus, толщину 7,4 мм и вес 196 граммов. Оба смартфона имеют 6,7-дюймовый экран, но рамки на Galaxy A57 гораздо менее заметны.

Производительность

Galaxy A57 работает на процессоре Exynos 1580, тогда как Galaxy A37 использует чип Exynos 1480. Galaxy A57 также получил ключевые изменения в процессоре обработки изображений камеры, что означает более плавный переход между основной камерой и широкоугольной камерой по сравнению с Galaxy A37.

"При использовании двух телефонов рядом друг с другом, производительность 1580, вместе с базовыми 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X по сравнению с 6 ГБ у A37, заметно плавнее, — рассказал обозреватель.

Камеры и аккумулятор

По словам Боксолла, новая серия Galaxy A в целом не поразит обновлениями камер. Galaxy A57 получил 50-мегапиксельную основную камеру вместе с 12-мегапиксельной широкоугольной и 5-мегапиксельной макрокамерой, а Galaxy A37 имеет ту же 50-мегапиксельную основную камеру с 8-мегапиксельной широкоугольной и 5-мегапиксельной макрокамерой.

По данным Samsung обновление ISP делает затвор Galaxy A57 более быстрым. Обозреватель подтвердил, что это действительно так. Кроме того, этот смартфон получил усовершенствованный портретный режим и лучше снимает видео.

Galaxy A37 и Galaxy A57 оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч. Также есть функция быстрой зарядки Super Fast Charging 2.0, которая добавляет 60% к батарее за 30 минут.

