Один из самых дешевых смартфонов Samsung исчез: что случилось с Galaxy A27 в 2026 году

Компания Samsung анонсировала свою последнюю серию смартфонов среднего класса A, включая Galaxy A57 и Galaxy A37. Однако Galaxy A27, вероятно, не появится в этом году.

В прошлом году Samsung выпустила Galaxy A26 вместе с Galaxy A56 и Galaxy A36. В 2026 году компания может сократить эту линейку, считают эксперты портала Tech Advisor.

По данным издания, Samsung Galaxy A27 должен был выйти вместе с A37 и A57, на что указывали некоторые утечки информации. При этом признаки существования телефона появились чрезвычайно поздно, что может свидетельствовать о задержке запуска продукта.

Куда делся Galaxy A27

Бум искусственного интеллекта значительно повысил цены на компоненты памяти, что ударило по производителям смартфонов. Так, компания Samsung была вынуждена повысить цены на большинство своих флагманских телефонов Galaxy S26.

В издании отмечают, что вместе с удвоенным начальным объемом памяти Galaxy A57 также получил более высокую начальную цену, чем у предшественника. В то же время такие дешевые смартфоны, как Galaxy A27, могли оказаться нежизнеспособным на фоне подорожания компонентов.

Авторы статьи не исключают, что Samsung все еще может выпустить Galaxy A27 позже. Однако официальных подтверждений этому пока нет.

"Пока что это все лишь предположения, но полочка Samsung серии A сейчас, несомненно, выглядит немного пустой. Нам было бы интересно узнать, почему", — подытожили в издании.

