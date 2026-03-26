Один з найдешевших смартфонів Samsung зник: що сталось з Galaxy A27 у 2026 році

Компанія Samsung анонсувала свою останню серію смартфонів середнього класу A, включно з Galaxy A57 та Galaxy A37. Однак Galaxy A27, ймовірно, не з’явиться цього року.

Минулого року Samsung випустила Galaxy A26 разом з Galaxy A56 та Galaxy A36. У 2026 році компанія може скоротити цю лінійку, вважають експерти порталу Tech Advisor.

За даним видання, Samsung Galaxy A27 мав вийти разом з A37 та A57, на що вказували деякі витоки інформації. При цьому ознаки існування телефону з'явилися надзвичайно пізно, що може свідчити про затримку запуску продукту.

Куди подівся Galaxy A27

Бум штучного інтелекту значно підвищив ціни на компоненти пам'яті, що вдарило по виробниках смартфонів. Так, компанія Samsung була змушена підвищити ціни на більшість своїх флагманських телефонів Galaxy S26.

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

У виданні зазаначають, що разом з подвоєним початковим об’ємом пам’яті Galaxy A57 також отримав вищу початкову ціну, ніж у попередника. Водночас такі дешеві смартфони, як Galaxy A27, могли виявитися нежиттєздатним на тлі подорожчання компонентів.

Відео дня

Автори статті не виключають, що Samsung все ще може випустити Galaxy A27 пізніше. Однак офіційних підтверджень цьому наразі немає.

"Поки що це все лише припущення, але поличка Samsung серії A зараз, безсумнівно, виглядає трохи порожньою. Нам було б цікаво дізнатися, чому", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, в мережі вже оприлюднені характеристики бюджетних смартфонів Galaxy A57 і Galaxy A37.

Фокус також повідомляв, що Galaxy A17 5G був визнаний найкращим недорогим смартфоном на Android.