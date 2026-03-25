"Прослужить вам роки": найкращий смартфон до 10 000 грн за результатами тестування (фото)

Samsung Galaxy A17 5G значно перевершує більшість бюджетних смартфонів за якістю дисплея та терміном апаратної підтримки. Окрім того, цей дешевий телефон підтримує низку корисних функцій.

Оглядачка техніки Айві Ліскомб протестувала 13 бюджетних смартфонів на Android, використовуючи кожен з них впродовж тижня. Зрештою вона дійшла до висновку, що Samsung Galaxy A17 5G має найкраще співвідношення ціни та характеристик.

В Україні Samsung Galaxy A17 5G (4/128GB) можна купити приблизно за 7 100 – 8 500 грн. Варіант з більшим об'ємом пам'яті (8/256GB) коштує до 9 999 грн.

Samsung Galaxy A17 5G Фото: NYT

За ці гроші Galaxy A17 пропонує високоякісний AMOLED-екран, акумулятор ємністю 5000 мАг, захист від пилу та бризок IP54, а також такі зручні функції, як NFC для безконтактної оплати та сканер відбитків пальців.

Компанія Samsung обіцяє шість років оновлень програмного забезпечення Android та патчів безпеки. Це означає, що Galaxy A17 може прослужити вам до 2031 року. Це значно довше, ніж можна очікувати від решти протестованих недорогих смартфонів.

Відео дня

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

За словами Ліскомб, ємності акумулятора Galaxy A17 вистачає на цілий день, навіть якщо годинами дивитися відео на YouTube та подкасти, використовувати Google Maps, постійно писати текстові повідомлення, дивитися Netflix та грати у вимогливі ігри. При цьому смартфон повністю заряджається трохи більше ніж за годину.

Попри низку переваг, Samsung довелося пожертвувати деякими параметрами, щоб зробити Galaxy A17 таким дешевим. Оглядачка зазначила, що телефон іноді працював повільно або зависав, тож не варто очікувати від нього багатозадачності. У Galaxy A17 також немає роз'єму для навушників, а динаміки не стерео та мають дещо "бляшаний" звук. Тим не менш, це чудовий пристрій за таку ціну.

"Samsung Galaxy A17 5G — це найкращий вибір, якщо ви шукаєте телефон, який прослужить вам роки, і не хочете витрачати багато грошей", — підсумувала Ліскомб.

Нагадаємо, флагман Samsung Galaxy S26 Ultra виявився настільки неоднозначним, що думки користувачів розділилася навпіл.

Фокус також повідомляв, що експерт назвав майбутній OnePlus Nord 6 дешевшою альтернативою смартфонам Samsung.