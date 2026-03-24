Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

"Один із найбільш разючих Android-смартфонів": експерт назвав дешевшу альтернативу Samsung

Майбутній смартфон OnePlus Nord 6
OnePlus Nord 6 | Фото: OnePlus

Компанія OnePlus незабаром випустить середньобюджетний смартфон OnePlus Nord 6, який може скласти конкуренцію деяким флагманам.

Очікується, що OnePlus Nord 6 коштуватиме до 400 доларів, тоді як смартфони Samsung зі схожими параметрами коштували б приблизно 1000 доларів, зазначає PhoneArena.

На думку експерта порталу, OnePlus Nord 6 є надзвичайно перспективним бюджетним смартфоном. Однією з його особливостей став гігантський акумулятор, який обіцяє понад 2,5 дні роботи в нормальному режимі та до 26,9 годин перегляду YouTube. Однак це не єдина перевага OnePlus Nord 6.

"Хочете вірте, хочете ні, OnePlus Nord 6 також використовуватиме швидшу технологію пам’яті, ніж сімейство Samsung Galaxy S26", — зауважив автор статті.

Опитування

Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу?

Опитування відкрите до

Характеристики майбутнього OnePlus Nord 6:

Відео дня
  • процесор Qualcomm Snapdragon 8s четвертого покоління;
  • 6,78-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 165 Гц;
  • 256 ГБ пам'яті UFS 4.1;
  • 12 ГБ пам'яті LPDDR5X;
  • акумулятор ємністю 9000 мАг;
  • 50-мегапіксельна основна задня камера з оптичною стабілізацією зображення;
  • 8-мегапіксельна додаткова камера;
  • 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Вже відомо, що OnePlus Nord 6 офіційно вийде в Індії 7 квітня зі стартовою ціною в 372 долари. Точна дата глобального релізу поки не розголошується.

"Буквально за кілька тижнів на ринок вийде один із найбільш разючих Android-смартфонів у середньому ціновому сегменті", — констатували у виданні.

Нагадаємо, майбутній OnePlus 16 зможе похвалитися першокласною продуктивністю та покращеною камерою.

Фокус також повідомляв, що OnePlus анонсувала мініатюрний флагман OnePlus 15T з ємним акумулятором.