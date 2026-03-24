"Один із найбільш разючих Android-смартфонів": експерт назвав дешевшу альтернативу Samsung
Компанія OnePlus незабаром випустить середньобюджетний смартфон OnePlus Nord 6, який може скласти конкуренцію деяким флагманам.
Очікується, що OnePlus Nord 6 коштуватиме до 400 доларів, тоді як смартфони Samsung зі схожими параметрами коштували б приблизно 1000 доларів, зазначає PhoneArena.
На думку експерта порталу, OnePlus Nord 6 є надзвичайно перспективним бюджетним смартфоном. Однією з його особливостей став гігантський акумулятор, який обіцяє понад 2,5 дні роботи в нормальному режимі та до 26,9 годин перегляду YouTube. Однак це не єдина перевага OnePlus Nord 6.
"Хочете вірте, хочете ні, OnePlus Nord 6 також використовуватиме швидшу технологію пам’яті, ніж сімейство Samsung Galaxy S26", — зауважив автор статті.
Характеристики майбутнього OnePlus Nord 6:
- процесор Qualcomm Snapdragon 8s четвертого покоління;
- 6,78-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 165 Гц;
- 256 ГБ пам'яті UFS 4.1;
- 12 ГБ пам'яті LPDDR5X;
- акумулятор ємністю 9000 мАг;
- 50-мегапіксельна основна задня камера з оптичною стабілізацією зображення;
- 8-мегапіксельна додаткова камера;
- 32-мегапіксельна фронтальна камера.
Вже відомо, що OnePlus Nord 6 офіційно вийде в Індії 7 квітня зі стартовою ціною в 372 долари. Точна дата глобального релізу поки не розголошується.
"Буквально за кілька тижнів на ринок вийде один із найбільш разючих Android-смартфонів у середньому ціновому сегменті", — констатували у виданні.
