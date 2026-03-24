"Один из самых впечатляющих Android-смартфонов": эксперт назвал более дешевую альтернативу Samsung
Компания OnePlus вскоре выпустит среднебюджетный смартфон OnePlus Nord 6, который может составить конкуренцию некоторым флагманам.
Ожидается, что OnePlus Nord 6 будет стоить до 400 долларов, тогда как смартфоны Samsung с похожими параметрами стоили бы около 1000 долларов, отмечает PhoneArena.
По мнению эксперта портала, OnePlus Nord 6 является чрезвычайно перспективным бюджетным смартфоном. Одной из его особенностей стал гигантский аккумулятор, который обещает более 2,5 дня работы в нормальном режиме и до 26,9 часов просмотра YouTube. Однако это не единственное преимущество OnePlus Nord 6.
"Хотите верьте, хотите нет, OnePlus Nord 6 также будет использовать более быструю технологию памяти, чем семейство Samsung Galaxy S26", — отметил автор статьи.
Характеристики будущего OnePlus Nord 6:
- процессор Qualcomm Snapdragon 8s четвертого поколения;
- 6,78-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц;
- 256 ГБ памяти UFS 4.1;
- 12 ГБ памяти LPDDR5X;
- аккумулятор емкостью 9000 мАч;
- 50-мегапиксельная основная задняя камера с оптической стабилизацией изображения;
- 8-мегапиксельная дополнительная камера;
- 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Уже известно, что OnePlus Nord 6 официально выйдет в Индии 7 апреля со стартовой ценой в 372 доллара. Точная дата глобального релиза пока не разглашается.
"Буквально через несколько недель на рынок выйдет один из самых впечатляющих Android-смартфонов в среднем ценовом сегменте", — констатировали в издании.
Напомним, будущий OnePlus 16 сможет похвастаться первоклассной производительностью и улучшенной камерой.
Фокус также сообщал, что OnePlus анонсировала миниатюрный флагман OnePlus 15T с емким аккумулятором.