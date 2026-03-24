"Один из самых впечатляющих Android-смартфонов": эксперт назвал более дешевую альтернативу Samsung

Компания OnePlus вскоре выпустит среднебюджетный смартфон OnePlus Nord 6, который может составить конкуренцию некоторым флагманам.

Ожидается, что OnePlus Nord 6 будет стоить до 400 долларов, тогда как смартфоны Samsung с похожими параметрами стоили бы около 1000 долларов, отмечает PhoneArena.

По мнению эксперта портала, OnePlus Nord 6 является чрезвычайно перспективным бюджетным смартфоном. Одной из его особенностей стал гигантский аккумулятор, который обещает более 2,5 дня работы в нормальном режиме и до 26,9 часов просмотра YouTube. Однако это не единственное преимущество OnePlus Nord 6.

"Хотите верьте, хотите нет, OnePlus Nord 6 также будет использовать более быструю технологию памяти, чем семейство Samsung Galaxy S26", — отметил автор статьи.

Відео дня

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Характеристики будущего OnePlus Nord 6:

процессор Qualcomm Snapdragon 8s четвертого поколения;

6,78-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц;

256 ГБ памяти UFS 4.1;

12 ГБ памяти LPDDR5X;

аккумулятор емкостью 9000 мАч;

50-мегапиксельная основная задняя камера с оптической стабилизацией изображения;

8-мегапиксельная дополнительная камера;

32-мегапиксельная фронтальная камера.

Уже известно, что OnePlus Nord 6 официально выйдет в Индии 7 апреля со стартовой ценой в 372 доллара. Точная дата глобального релиза пока не разглашается.

"Буквально через несколько недель на рынок выйдет один из самых впечатляющих Android-смартфонов в среднем ценовом сегменте", — констатировали в издании.

