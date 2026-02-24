Компактный смартфон мечты: OnePlus 15T обещает удивить одной особенностью (фото)

OnePlus анонсировала миниатюрный флагман 15T с емким аккумулятором.

Презентация новинки на китайском рынке ожидается уже в марте. Аппарат продолжит концепцию T-серии, предлагая бескомпромиссное флагманское железо в уменьшенном форм-факторе, пишет Gizmochina.

Смартфон получит 6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Отличительной чертой матрицы станет высокая частота обновления в 165 Гц, что обеспечит максимальную плавность в играх. Под экраном разместят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что корпус будет выполнен в белом цвете с практически бесшовным дизайном (unibody) и аккуратным, не сильно выступающим блоком камер.

Гаджет оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство получит до 16 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопитель UFS 4.1 объемом до 1 ТБ.

Несмотря на миниатюрные габариты, установят батарею емкостью около 7500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а также функцией беспроводной зарядки.

OnePlus 13T (иллюстративное фото) Фото: Android Authority

Точные спецификации камер пока находятся на стадии слухов. Инсайдеры приписывают смартфону основной фотомодуль на 50 или 200 мегапикселей с оптической стабилизацией (OIS). Компанию ему составит 50-мегапиксельный телеобъектив. Разрешение фронтальной камеры составит 32 мегапикселя. Новинка поступит в продажу на базе актуальной ОС Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Ожидается, что на международном рынке этот же гаджет выйдет под названием OnePlus 15s. Вероятно, глобальная версия получит немного измененную конфигурацию камер, но сохранит свои компактные размеры и флагманскую мощь.

