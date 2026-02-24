Компактний смартфон мрії: OnePlus 15T обіцяє здивувати однією особливістю (фото)
OnePlus анонсувала мініатюрний флагман 15T з ємним акумулятором.
Презентація новинки на китайському ринку очікується вже в березні. Апарат продовжить концепцію T-серії, пропонуючи безкомпромісне флагманське залізо у зменшеному форм-факторі, пише Gizmochina.
Смартфон отримає 6,32-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K. Відмінною рисою матриці стане висока частота оновлення в 165 Гц, що забезпечить максимальну плавність в іграх. Під екраном розмістять ультразвуковий сканер відбитків пальців. Очікується, що корпус буде виконано в білому кольорі з практично безшовним дизайном (unibody) і акуратним блоком камер, що не сильно виступає.
Гаджет оснастять топовим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пристрій отримає до 16 ГБ надшвидкої оперативної пам'яті стандарту LPDDR5x і накопичувач UFS 4.1 об'ємом до 1 ТБ.
Незважаючи на мініатюрні габарити, встановлять батарею ємністю близько 7500 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт, а також функцією бездротової зарядки.
Точні специфікації камер поки перебувають на стадії чуток. Інсайдери приписують смартфону основний фотомодуль на 50 або 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією (OIS). Компанію йому складе 50-мегапіксельний телеоб'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери складе 32 мегапікселі. Новинка надійде в продаж на базі актуальної ОС Android 16 з оболонкою ColorOS 16.
Очікується, що на міжнародному ринку цей же гаджет вийде під назвою OnePlus 15s. Ймовірно, глобальна версія отримає трохи змінену конфігурацію камер, але збереже свої компактні розміри і флагманську міць.
