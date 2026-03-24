"Дуже розчарований": користувачі Galaxy S26 Ultra поділилися враженням від флагмана Samsung

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra виявився настільки неоднозначним продуктом, що думки користувачів розділилася майже навпіл.

Samsung Galaxy S26 Ultra отримав кілька чудових нових функцій, однак більшість характеристик залишились майже незмінними, порівняно з Galaxy S25 Ultra. Це позначилося на результатах опитування PhoneArena.

Близько 51% власників Galaxy S26 Ultra проголосували за варіант "Дуже розчарований", тоді як лише 31% респондентів повністю задоволені смартфоном. Ще 17% користувачів також дали відносно позитивну оцінку Galaxy S26 Ultra, відзначивши хорошу продуктивність та дисплей конфіденційності.

Результати опитування щодо Galaxy S26 Ultra Фото: PhoneArena

"Ці голоси чудово відображають стан флагманських телефонів Samsung у наш час. З одного боку, ви маєте дуже надійний телефон від перевіреного бренду, але з іншого боку, він просто не такий ефективний, як його китайські аналоги", — зазначили експерти порталу.

У виданні наголосили, що Galaxy S26 Ultra справді отримав перший у світі дисплей конфіденційності, а також покращену швидкість заряджання та обробки даних. Водночас смартфон все ще має той самий акумулятор, що й останні сім років. Дизайн флагмана Samsung став більш вигнутим і схожим на iPhone 17, а повернення виступу камери на задній панелі стало "суперечливим кроком".

