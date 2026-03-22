Samsung запропонувала клієнту $250, щоб він не повертав Galaxy S26 Ultra (фото)

Користувач Samsung Galaxy S26 Ultra хотів повернути свій смартфон, однак компанія запропонувала йому не робити цього в обмін на суттєву знижку.

Служба підтримки Samsung пообіцяла власнику Galaxy S26 Ultra повернення коштів у розмірі 250 доларів, якщо він передумає повертати смартфон. Про це йдеться в публікації на Reddit.

На оприлюдненому скриншоті представник Samsung висловлює жаль через те, що Galaxy S26 Ultra не виправдав очікування користувача. Він обіцяє подбати про те, щоб процес повернення пройшов якомога простіше та без ускладнень, а також пропонує дати смартфону ще один шанс.

Листування зі службою підтримки Samsung Фото: Reddit

"Як цінному клієнту я також можу запропонувати вам знижку у розмірі 250 доларів у вигляді повернення коштів, щоб ви могли залишити товар собі, замість того, щоб повертати його. Якщо вас це влаштовує, я можу розпочати цей процес прямо зараз. Чи бажаєте, щоб я це зробив?" — йдеться у повідомленні.

Портал SammyFans пише, що сума компенсації в 250 доларів, ймовірно, не є фіксованою. За даними видання, іншим користувачам Samsung нібито пропонувала повернути 38, 59 та 78 доларів. Подібна політика, схоже, спостерігається лише у США, оскільки жодних подібних повідомлень від покупців з інших країн поки не надходило.

Зазначимо, що стартова ціна на Galaxy S26 Ultra починається від 1299 доларів за варіант на 256 ГБ.

