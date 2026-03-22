Samsung предложила клиенту $250, чтобы он не возвращал Galaxy S26 Ultra (фото)

Пользователь Samsung Galaxy S26 Ultra хотел вернуть свой смартфон, однако компания предложила ему не делать этого в обмен на существенную скидку.

Служба поддержки Samsung пообещала владельцу Galaxy S26 Ultra возврат средств в размере 250 долларов, если он передумает возвращать смартфон. Об этом говорится в публикации на Reddit.

На обнародованном скриншоте представитель Samsung выражает сожаление из-за того, что Galaxy S26 Ultra не оправдал ожидания пользователя. Он обещает позаботиться о том, чтобы процесс возврата прошел как можно проще и без осложнений, а также предлагает дать смартфону еще один шанс.

Переписка со службой поддержки Samsung Фото: Reddit

"Как ценному клиенту я также могу предложить вам скидку в размере 250 долларов в виде возврата средств, чтобы вы могли оставить товар себе, вместо того, чтобы возвращать его. Если вас это устраивает, я могу начать этот процесс прямо сейчас. Хотите, чтобы я это сделал?" — говорится в сообщении.

Відео дня

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Портал SammyFans пишет, что сумма компенсации в 250 долларов, вероятно, не является фиксированной. По данным издания, другим пользователям Samsung якобы предлагала вернуть 38, 59 и 78 долларов. Подобная политика, похоже, наблюдается только в США, поскольку никаких подобных сообщений от покупателей из других стран пока не поступало.

Отметим, что стартовая цена на Galaxy S26 Ultra начинается от 1299 долларов за вариант на 256 ГБ.

Напомним, Samsung собирается выпустить несколько новых смартфонов среднего класса и Fan Edition. Речь идет о моделях Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G и Galaxy F70 Pro 5G.

Фокус также сообщал, что Samsung Electronics закупит дисплеи у более дешевого китайского поставщика CSOT для смартфонов Galaxy A, которые ранее оснащались экранами от Samsung Display.